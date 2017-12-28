〈2018投資雷達〉華爾街2018年展望 威脅美股的4大因素

由於稅改通過的利多，以及正向動力帶動經濟，許多分析師預測美股明年可能會持續上漲，僅管漲幅應沒今年多，但是投資者仍有需注意的風險，如 Fed 升息、通膨上升、選舉與政治不確定性以及地緣政治問題。

1. Fed 的升息措施過於積極

若升息步伐太快，尤其是在經濟表現強勁時，易造成股市與經濟市場脫節，美國經濟在今年第 3 季的成長速度，為兩年多來最快的一季。

華爾街的主要銀行預測，Fed 將在 2018 年升息 3 次，與今年升息次數相同，也與美國聯邦銀行展望一致，芝加哥 Kingsview 資產管理公司的投資組合經理 Paul Nolte 表示：「這將對市場構成風險，當前的殖利率曲線可能被扭轉，並成為股票市場產生競爭對手。」

2. 通膨速度加快

一些策略分析師擔心，隨著經濟增長回升，通貨膨脹速度將加快，造成獲利率壓力提升，進一步導致 Fed 的升息速度可能超出投資者預期。

美銀美林 (Merrill Lynch) 分析師在 2018 年展望中表示：「通膨可能會成為全球股市和信貸市場的變化。」屆時，工資通脹會成為影響股市最重要的因素。

3. 中期性的選舉和政治不確定性

投資者需密切關註明年的選舉，民主黨希望能重新獲得國會的多數席位，目前國會由共和黨控制。

保德信國際投資顧問公司的首席投資策略師 John Praveen 表示：「如果共和黨失去眾議院或參議院，或者兩邊都失去，那麼可能會給市場帶來很大的負面影響，市場將會擔心，川普的議程將在過程中被阻擋。」

4. 地緣政治問題惡化

2017 年，美國和北韓之間日漸緊張的關係，驚動全球市場，但華爾街成功的擺脫擔憂，策略家們表示，明年這種因地緣政治所激發的擔憂，可能再次出現。

SunTrust 諮詢服務公司首席市場策略師 Keith Lerner 在 2018 年展望報告中寫道：「緊張局勢將依然存在，北韓問題仍處於高點，而中東地區問題則不斷上升，而且全球的民粹主義和民族主義意識攀升。」

明年如義大利、墨西哥與巴西也將進行重要的選舉。