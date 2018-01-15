【IPO追蹤】晉安實業(02292-HK)上限定價1.24元 超購23.55倍

在港從事物業投資，以商業、零售及工業物業租賃及物業管理業務為重心的晉安實業(02292-HK)公有公開招股結果，該股以1.24元定價，為招股價介乎每股1元至1.24元的限。股份明日上市。

根據合共接獲9477份有效申請，認購合共約4.419億股，相當於香港公開發售初步可供認購總數1800萬股香港發售股份約24.55倍。由於超購逾15倍，合共3600萬股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的股份最終數目為5400萬股股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數的30%。

一共有4276份申請一手(2000股)，中籤率為100%。

財務總監王家揚較早時在記者會上表示，上市後會集中收購香港物業，但未來不排除於海外或內地發展；收購目標主要位於港島及九龍區，收購會考慮其現時及未來的租金水平，目標物業須具加租空間及升值潛力，他認為市場上仍有物業的租金未反映其真正價值。雖然集團業務以收租為主，但目前卻未有既定的派息政策，王家揚指出，為保留盈利用作收購更多香港投資物業，故預期2017年及2018年將不會派息。

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