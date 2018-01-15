東北發展頭炮 恒地(00012-HK)古洞地補價逾12億

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新界東北新發展區首個私人發展項目補地價銀碼曝光。據了解，恒地(00012-HK)位於上水古洞北一幅農地已於去年12月完成補地價，料為新界東北新發展區首宗完成補地價個案，涉資約12.35億元，以可建樓面面積33.9萬方呎計，每方呎樓面補地價3643元。分析指出，古洞北項目的補地價對其他換地申請具指標作用，預計其他同類申請可望加快完成，有助推動東北發展。 早在90年代，政府已經開始研究新界東北作為新市鎮，並在1998年納入全港發展規劃，惟近年引起不少收地爭議，直至2012、2013年才落實規劃大綱圖，並決定以「加強版傳統新市鎮模式」落實發展，亦即是容許區內持有土地的發展商原址換地，參與東北發展。 據了解，恒地早前與政府就古洞北地皮達成12.35億元補地價協議，成為新界東北首個補地價項目，預計提供約500至600伙，將成為區內首個正式上馬的住宅項目，為新界東北發展揭開新一頁。 恒地新近完成補地價的項目，位於上水古洞北波樓路，鄰近石仔嶺花園和怡景花園，地盤呈「凸」字形，佔地約5.65萬方呎，料可興建的樓面約33.9萬方呎，屬於商住發展項目，其中住宅樓面面積約28.25萬方呎，非住宅樓面料5.65萬方呎。 整個項目以約12.35億元補地價計，相當於每呎約3643元，相較恒地在2013年以5200元呎投得古洞限量地(即高爾夫．御苑)，地價低3成。較屯門至西貢一帶的新界同類項目還要高，如較長實(01113-HK)去年5月完成補地價的元朗洪元路及洪志路交界住宅地每呎補地價約3112元，高約17%；與新地(00016-HK)去年9月補地價的西貢十四鄉大型住宅項目每呎補地價3319元比較，貴約9.7%。 去年10月黃浩明曾對外透露，將於短期內完成補地價項目，屬可建逾千個單位地皮；然而，資料顯示，古洞北的地皮僅為1 幢30 層高物業。外界預計，恒地於區內正在磋商補地價的地皮，包括粉嶺北的馬屎埔地皮、以及元朗和生圍項目，皆有機會於短期內完成補地價。 上述3個項目涉發展樓面逾180 萬方呎；恒地鄰近古洞一帶發售中的樓盤為高爾夫．御苑，去年3 月推出至今料累沽約200伙，佔項目單位總數約35%，該盤近期平均實呎做價逾1.77萬元。恒地亦正與政府磋商油塘灣大型綜合發展項目的補地價，即上述4個項目將為恒地帶來額外588.8 萬方呎可興建樓面，其規模已超越天水圍嘉湖山莊(嘉湖山莊整個發展約400萬方呎)。