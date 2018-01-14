騰訊(00700-HK)聲明：騰訊區塊鏈從未與任何機構就代幣發行或交易進行合作

據騰訊(00700-HK)互聯網金融13日消息，近日，部分機構和個人打著與騰訊區塊鏈合作的旗號，從事代幣發行或交易相關活動。

在此，騰訊對這類虛假傳言作出以下澄清和說明：

騰訊區塊鏈是完全自主研發的區塊鏈底層技術，一直致力於構建區塊鏈開放服務平台，用以解決商業企業間的信任問題。騰訊區塊鏈從未以任何形式參與代幣發行或交易相關活動，也未與任何機構展開此方面的合作。

事實上，早在2017年9月份，中國人民銀行就曾規定任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。包括中國人民銀行在內的七部委聯合發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》明確指出，代幣發行融資本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

數字幣僅是區塊鏈技術眾多應用。騰訊區塊鏈致力於推進區塊鏈技術與各類真實行業應用場景的有效融合。在金融行業，騰訊區塊鏈已構建了完整的供應鏈金融服務平台，正在幫助解決中小企業融資難融資貴問題。在法務存證領域，利用區塊鏈的不可篡改完整追溯特性，騰訊區塊鏈平台確保了電子證據的真實可信。在公益方面，騰訊搭建了公益尋人鏈，提升了走丟兒童找回的效率。騰訊區塊鏈同時還在其它如物流、資產證券化、版權等領域落地。

騰訊在2017年4月份發布了騰訊區塊鏈白皮書，希望與各行各業合作夥伴一起共同推動區塊鏈技術的普及應用和行業健康發展，助力企業突破創新。

來源：證券時報APP

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