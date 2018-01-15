「糞坑移民」言論再掀波瀾 川普的大嘴可能導致美國政府「關門」

摘要：美國聯邦政府距離「關門」只剩 5 天時間，但川普一席「糞坑移民」言論在掀起外交風波的同時，進一步加深了國會兩黨的分歧。

美國國會議員們新年面臨的首要議題是如果避免聯邦政府在 1 月 19 日關門。如今距離政府「關門」只剩 5 天時間，但總統川普的「糞坑移民」言論在掀起外交風波的同時，進一步加深了國會兩黨的分歧。

發生了什麼？

11 日在一次白宮會議上，有與會者建議保護加勒比地區和非洲移民，川普脫口而出：「為什麼我們要讓那些糞坑國家（shithole countries）的移民來這裡？」為什麼不能讓像挪威這樣的國家的居民來美國？」

根據 CNN 的報導，當天在白宮召開的一場有兩黨議員參加的移民問題討論會上，民主黨議員杜賓和共和黨議員格雷厄姆向川普提出一份方案，其中包括將簽證抽籤數量減半，剩餘一半名額用於移民代表性不足的非洲國家和海地等「臨時保護狀態」失效的國家。

當杜賓提到海地，川普就發問，為什麼我們要讓這些「糞坑國家」的人來到美國？

雖然川普在第二天連發 6 條推特辯稱自己「沒有用那種說法」，然而杜賓表示，當天川普在會上確實用了「糞坑國家」一詞。川普的大嘴掀起了一場外交風波。

非洲各國駐聯合國的大使就川普的不遜言論召開緊急會議，並在會後發布集體聲明，對「美國總統發表的極端無禮、帶有種族偏見和排外言論，感到極為震驚，並予以強烈譴責」。

意味著什麼？

目前美國國會兩黨一致同意提高預算上限，但在哪些領域提高開支存在諸多分歧，且這些分歧依然沒有彌合的跡象。

部分共和黨人認為，只要在臨時撥款法案中增加延長兒童健康保險計劃的撥款，民主黨就會被迫簽署這份法案法案。但民主黨在移民問題上將面臨更大的壓力，川普的「糞坑移民」言論可能激怒民主黨，給了他們更多不再妥協的理由。

當前國會兩黨在可能釀成政府停擺一事上互相「推鍋」，Axios 援引美國共和黨高官的話稱，目前白宮和國會互相憎恨。

兩方分歧在哪？

國會兩黨一致同意要提高預算上限，但在哪些領域要提高開支，兩黨存在諸多分歧。

共和黨想在 2018 財年增加國防預算 540 億美元和非國防預算 370 億美元，民主黨認為非國防預算也應獲同等金額的增加。

共和黨不希望在預算案中囊括「追夢人計劃」 (DACA)，而民主黨的訴求相反；同時，共和黨人還希望民主黨同意美墨邊境牆的開支計劃等。

DACA 已經成了川普「要挾」民主黨人的砝碼。川普明確表示，除非民主黨同意為邊境牆提供資金，並對移民制度進行更廣泛的改革，否則他不會同意。

接下來關注什麼？

下周周初兩黨可能會給出一份與兒童健康保險計劃捆綁的短期支出法案，而移民法案的達成可能沒那麼快。

不過，國會兩黨利用「邊緣政策」嚇唬對方也不是一次兩次了，通常都是在政府面臨停擺的前一天達成協議。因此，如果本周三和周四（即 19 日政府停擺前兩天）依然沒有協議達成，屆時可能會有一群憤怒的國會議員開始思考，自己的「執念」是不是真的值得以政府關門大吉為代價去堅守？

『新聞來源／華爾街見聞』