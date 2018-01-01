〈名師解盤〉跌深蘋概股拚反攻 鴻家軍表現成指標

台股上周盤勢呈現兩種走勢，上半周指數持續盤整，僅靠部分個股點火，到了下半周外資買盤開始回流，推升電子權值股開始反彈，其中鴻海更是獲得外資連 3 買。展望本周，法人表示，如果延續上周盤勢，隨著外資陸續銷假歸隊，近期缺乏買盤的蘋概股將成為反攻主力，其中鴻海及鴻家軍的表現更將是多方指標。

分析師陳龍表示，新台幣在年末的最後一周出現大幅升值，其中的關鍵，當然就是美元指數走弱，之前包括美國稅改加上美國聯準會升息，市場普遍預期美元將走強，不料美元指數卻意外走弱，使得原先預期美元指數走強的資金，馬上認錯轉看空，因此推升了包括新台幣在內的亞洲貨幣全面走強。

陳龍表示，熱錢重新回流到台股，也推升了電子蘋概股出現反彈，另外金融及傳產權值股也同樣走升。陳龍表示，展望元月，基本上還是要看電子股，雖然近期傳產股走揚，但是那只是反映落後補漲的效應，例如國際油價已經從每桶 40 美元漲到 60 美元，但是塑化股卻是近期才開始反映，因此元月還是要看電子股的表現。

分析師許博傑表示，元月效應還是值得期待的，尤其外資在 12 月最後三個交易日出現買超，也讓台股出現連 3 紅，另外外資在台指期多單部位也一度超過 5 萬口。分析師黃漢成指出，12 月行情是靠投信撐起來，自營商則是要看在權證的動作，但是為了要搶食新興產業商機，預料內資在 1 月仍是看多的。

分析師林隆炫表示，台股雖然在上周最後 3 個交易日收紅，最大的問題是，成交量沒有出來，因為之前回落到 10322 點附近時，當時台股的成交量約有 1300 億元，但是這幾天的反彈，成交量卻頂多 1000 議員出頭，呈現了量價反離的狀況。

林隆炫指出，台股在 12 月月線收紅，但是今年 1 月是去年 5 月以來的第 21 個月的轉折月，如果跟前波高點 10014 點相比，剛好也是第 34 個月的轉折月，如果在農曆封關年前，指數最高衝過 10882 點，則有可能轉向下修正，反之，如果回落到 10225 點的近半年低點，則年後行情仍有可期。

基於元月效應，如果投資人看多台股走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如台股指永昌 74 購 01(067443-TW)、台股指國票 75 購 02(068653-TW)、台股指永豐 74 購 01(065762-TW) 等。