〈CES開展〉宏達電發表Vive升級版 最快Q3上市搶旺季商機

宏達電 (2498-TW) 今年加大在虛擬實境 (VR) 的布局力道，美國 CES 開展前搶先發表兩款升級版硬體設備 Vive Pro 及 Vive Wireless Adaptor，領先臉書旗下 Oculus Rift 推出升級版，其中與 Intel 合作開發的 Vive Wireless Adaptor 無線 VR 頭顯整合方案，預計今年第 3 季全球正式開賣；Vive Pro 的解析度也較目前的 Vive 提升 78%。

宏達電除秀出升級版產品外，也重新設計打造的 Viveport VR 和 Vive Video ，並首度亮相；宏達電預期無線 VR 頭顯整合方案將在第 3 季上市，但並未透露相關價格，至於 Vive Pro 的上市時程及價格則未透露相關細節，但從宏達電率先推升級版的動作來看，提高 VR 產品銷售與營收的表現企圖心強烈。

宏達電發表 Vive Wireless Adaptor 無線 VR 頭顯整合方案。(圖：宏達電提供)

宏達電指出，Vive Pro 是 Vive 全新升級版頭戴式顯示器，配備雙 OLED 顯示螢幕及清晰的 2880 x 1600 影像解析度，解析度較目前的 Vive 提升 78%。Vive Wireless Adaptor 則是首度在市場上為 Vive 及 Vive Pro 提供真正的無線虛擬實境頭顯整合方案，採用 Intel 的 WiGig 技術。

Viveport 在去年初發表虛擬實境內容訂閱服務，目前已有超過 1000 款內容、及超過 325 款可訂閱內容，這次也以升級版亮相 ，摒棄傳統 2D 選單，改採更具沉浸感的互動式內容操作介面。

根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院數據顯示，去年全球 VR 裝置出貨達 370 萬台，Sony、Oculus Rift 與 HTC Vive 分別居出貨量前三名，預估今年 VR 市場出貨量將會成長到 500 萬台；預估 Sony PS VR 今年出貨將達 200 萬台，Oculus 與宏達電則在推出新機帶動下，全年出貨量預估將分別增至 100 萬台與 60 萬台。

宏達電由董事長王雪紅親自領軍參展 CES，且在展前發表升級版硬體設備 Vive Pro 及 Vive Wireless Adaptor，加上今年在中國市場積搶進一體機 VR 市場，全力衝刺今年 VR 的布局及銷售。

宏達電今日股價擺脫去年營收表現不佳的衝擊，呈現止跌反彈走勢，早盤 72.8 元開高，盤中漲幅 1.11%。