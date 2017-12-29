〈2018投資雷達〉手機單價可望上揚 台手機廠留意新機策略

智慧手機競爭激烈，工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK) 分析師呂珮如指出，2018 年在智慧手機潮流技術趨勢上包括全螢幕、雙鏡頭、AI、指紋辨識、無線充電等，對台廠相關供應鏈來說具有正面效益；隨著安卓手機陣營包含中國手機品牌，都往中高階市場靠攏，整體安卓手機陣營平均單價有望拉升，而其中，宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅一再強調，不會放棄手機，新旗艦機也在準備中，明年新機動向仍將引關注。

呂珮如表示，2018 年全球手機出貨預估約可達 19.6 億支，年增 2.2%，其中智慧手機約 16.4-16.7 億支，年增 5-7%；智慧手機 2017 年平均銷售單價預估可達 240 美元，較 2016 年的 233 美元提高，預計 2018 年可達 255 美元，持續拉高平均銷售單價，除了蘋果 iPhone 手機及安卓手機陣營旗艦機之外，更多安卓手機也跟進中高階智慧手機，有助拉升平均單價。

對 2018 年智慧手機技術來說，主流技術包括全螢幕、OLED 面板、3D 感測、指紋辨識、雙鏡頭、無線充電、AI 等都在拉升市場滲透率，呂珮如指出，2017 年全螢幕手機占比拉升，預估約達 5%，主要集中在旗艦手機，但 2018 年除了旗艦機之外，還擴及中高階機款，預估占比將拉高至 40%。

呂珮如分析，全螢幕成為主流趨勢，除外觀設計，連動的還有面板部分 OLED 面板、3D 感測及異形切割技術，另外還有前鏡頭模組技術改善，指紋辨識器也可望從目前大多在背面往前挪，2018 年可能會有指紋功能內嵌在螢幕的手機出現，隨著螢幕變大，邊框變窄，改變的還有天線及機殻，將從金屬殻改成玻璃殻。

呂珮如說，雙鏡頭在 2016 年滲透率為 5%，2017 年增達 21%，預估 2018 年可達 35%；無線充電部分，2016 年 9%，2017 年達 12%，預計 2022 年在北美的滲透率更高，約有三分之一的手機將具無線充電功能；AI 的導入也是重要趨勢，2017 年約有 5.2% 滲透率，2018 年上看 15%。

呂珮如認為，中國手機品牌崛起，包括華為、OPPO、小米、VIVO 等手機廠都朝向中高階市場移動，與台灣供應鏈關係緊密，手機上也導入更多的主流趨勢技術，對台廠供應鏈是正面效應，至於台灣手機廠，在技術及品質、創新上仍具有優勢，必須靠技術及行銷拉高出貨。

宏達電雖然出售部分手機團隊，但王雪紅一再強調，不會放棄自有品牌手機，2018 年新旗艦也在準備中；宏達電指出，手機每年約推出 5-6 款新機，包含旗艦機及中高低階手機，且不再採取以往機海策略，同時將採精準訂價及擴大通路布局，搭配行銷策略來衝刺業績。