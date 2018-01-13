中國金茂(00817-HK)29億人民幣全購上海航運中心項目權益

中國金茂(00817-HK)公布，附屬長沙榮茂以總代價28.58億元人民幣，投得上港集團透過產權交易所，出售的上海銀匯房地產及上海國際航運服務中心開發各50%股權。完成後，該公司將持有上述兩家公司全部股權。兩家公司主要從事上海國際航運服務中心項目的開發。該項目位於上海市虹口區匯山碼頭，佔地面積9.56萬平方米，總建築面積53.09萬平方米，將被開發為商業、辦公綜合體，預計將於今年8月份竣工。該項目已完成簽約銷售物業建築面積約27.41萬平方米，約佔該項目可售物業建築面積的97%。

銀匯收購和航運收購之理由及益處，上港集團擬出售其於銀匯公司和航運公司的股權。銀匯公司和航運公司現時均為公司的非全資附屬公司，其日常經營管理及該項目的開發均由公司主導負責。於銀匯收購和航運收購完成後，銀匯公司和航運公司均將成為公司的全資附屬公司，可確保該項目成功收尾，相關各項事宜順利完成。

另外，在出售其所持銀匯公司和航運公司的股權後，上港集團有義務儘快償還及促使上海星外灘開發建設有限公司儘快清償尚欠銀匯公司和航運公司的貸款，於本公告之日，未償還貸款金額總計為約42.3億元人民幣。該等貸款的償還可給集團帶來可期的現金流，有助於集團整體財務狀況及營運資金的優化，滿足集團於其他開發項目的發展及財政需要。

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