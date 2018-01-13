黎瑞剛吹響樂壇“集結號”：要做中國版Live Nation？

傳媒大佬黎瑞剛最新的一個小目標是承包華人地區演出市場的半壁江山。

1月10日，華人文化在北京宣布結盟全國21家龍頭演出公司，成立CMC live 華人文化演藝（下稱CMC Live），目標是打造中國最大的演藝平台。

華人文化與21家公司已經形成股權整合與並購，是一家真正的實體運營公司，CMC Live並不是一個松散的行業聯盟。目前，包括股權結構的更多細節尚未公開。CMC Live CEO洪迪對全天候科技在內的媒體表示，今年會定下一個業績目標，讓“大家都能賺到錢”。

1月10日，CMC live 華人文化演藝在京成立

這是一個黎瑞剛的樂壇“集結號”。他說：“演出行業每年以30%-40%的速度增長，快速龐大的市場倒逼文化產品的輸出要有顛覆性的變革，市場也因此需要一個跨地域、整合性、專業性的演藝聯盟。”

為此，黎瑞剛撬動了不少音樂圈的大佬、經紀人和演出商，並準備調動華人文化的產業資源和企業集群，全力進軍線下演藝市場。在這個分散且盈利艱難的市場，他將如何攪動未來演藝業的生態？

滾石 30 年、縱貫線、劉若英、任賢齊、李宗盛、周華健、The Rolling Stones、Katy Perry、Taylor Swift、Justin Bieber、Bruno Mars、Pink Floyd……這一長串中外知名歌手的名字均在CMC live和上述21家演出公司過去的合作名單上。

與其它文娛業生態不同，演出市場具有明顯的地域性。這21家公司根植全國各省市，掌握地方場館、企業和市場資源，他們最關心的問題在於如何拿下演唱會。

對於為什麽要做這個聯盟，洪迪表示，一方面單個演出公司的力量較為弱小，聯合起來將擁有更大的話語權，可為與知名藝人尤其是海外巨星談判時增加砝碼；另一方面，以前各地演出公司各自為陣，沒有業績壓力和具體的盈利指標，而CMC Live會設立一個共同的目標。

然而要集合這麽多家演出商、建立一個新的行業生態並不容易。為此CMC live打造了黃金班底。

除21家演出公司都是當地演藝市場的龍頭老大之外，CMC Live的董事和監事名單——柯上閔、莊鳴、林一鳴、李岱、謝芝芬等都是深耕娛樂及音樂行業20余年的資深人士，曾是王菲、張學友等歌壇巨星演唱會的幕後推手。

CEO洪迪的角色也至關重要。在加入CMC Live前，他曾在全球最大的現場娛樂公司Live Nation大中華區擔任過8年的高級副總裁，推動過麥當娜、蕾哈娜、酷玩樂隊等國外大咖來華演出。

更早之前，洪迪曾擔任環球唱片中國大陸及香港區的董事總經理、百代唱片（EMI）大中華區高管。在環球唱片期間，他還參與促成了環球唱片與上海文廣集團的合資公司——上海上騰娛樂。

“在這個圈子裏面，關系比一切都重要”，洪迪坦言，與上述演出公司的合作關系已經長達5-10年。

與21家公司結盟後，CMC Live未來的演出會加快滲透到三、四線城市。根據大麥網的報告，中國演出市場正在向三、四線下沈。2017年，大麥平台演唱會票房同比增速最快的城市中，排名前三的城市分別是金華、寧波和紹興。而2017年張學友巡回演唱會中，全國票房最高的城市則是貴州。

據悉，2018年CMC Live計劃舉辦的演唱會將包括五月天、張學友、範瑋琪、鄧紫棋、徐佳瑩、楊千嬅、陳綺貞、光良等華語音樂的中堅力量。

對標Live Nation，演唱會是一門好生意嗎？

黎瑞剛建立的這個CMC Live聯盟，被一些業內人士視為中國版的Live Nation。

Live Nation是全球規模最大、最具領導力的現場音樂娛樂企業。公開資料顯示，其在全球27個國家有100多個分公司，總部位於洛杉磯，2005年在紐交所上市，目前市值約90億美元。

演唱會是Live Nation的核心業務，其規模大到“每20分鐘全球就有一場Live Nation的演唱會”。此外，Live Nation的業務板塊還包括音樂節、場館運營、藝人經紀、票務相關。

但是相比國外，中國的演出市場還在起步階段。CMC Live提供的數據顯示，2016年全球演唱會票房總收入是1540億元，未來兩年預計以8%-9%的速度增長，2018年將達到1800億。而2016年美國演唱會票房為669億，占全球票房的31%。

作為世界第一大演出市場，美國的現場演出票房規模與電影票房規模基本相當，而中國只占到電影票房市場不到40%的比例。不過，由於統計缺失，中國演出市場的規模存在被低估的情況。

據全球最大巡演數據網站Pollstar對2017年全球演唱會票房進行的統計，搖滾樂隊U2以3.16億美元登頂冠軍。

由於Pollstar公布的成績需以上報的巡演為基準，而大中華地區只有少數場館會上報成績，因此即便張學友“A CLASSIC TOUR”世界巡回演唱會2017年已演出120場，仍未能進入榜單。周傑倫、陳奕迅等“票房大鱷”也是如此。

洪迪表示，去年張學友演唱會票房規模大概是20-25億，按照這樣的收入，已經擠入2017全球最高的票房歌手行列。“我保守估計，2017年光是演唱會加音樂節整個國內的市場規模應該在120億到150億”，洪迪對全天候科技表示。

不過目前在國外資源的引進上，中國演出公司仍難以和Live Nation這樣的巨頭抗衡。洪迪舉例說，很多國際歌手在歐洲演出，一個月能夠表演20-30場；但在中國，國外藝人公司對二三線城市和演出市場不了解，經常只能在上海和北京表演兩場。在與歌手談演唱會分銷權時，中國演出商急需更高的話語權和溢價能力。

2017年4月，黎瑞剛掌舵的華人文化投資基金入股全球最大的經紀公司——美國CAA（Creative Artists Agency），黎瑞剛出任董事，計劃進一步發展中美跨境藝人經紀業務。

CAA是湯姆·克魯斯、斯皮爾伯格、麥當娜、貝克漢姆等國際巨星的經紀公司。此次合作的21家公司之一的麥穗文化負責人陳琳在接受采訪時表示：“華人文化的頭部資源，尤其在入股CAA之後，在歐美娛樂圈的超級資源，能夠讓國內演出市場出現更多國際大咖的表演。”

不過，演唱會是個很熱鬧、卻“賠錢很大”的生意。由於所需資金量巨大，過去幾年，莫文蔚、王菲等演唱會背後都曾出現私募基金運作的身影。但據媒體報道，演唱會私募基金九成不賺錢，2017年以來備案數量為零。

如何賺錢是CMC Live需要提前考慮的問題。在洪迪看來，“賠錢沒關系，但是以後要有的掙，比如一個演唱會，你知道它要賠錢，又沒有以後了，為什麽還要費力氣做呢？如果你不幫歌手做第一場就不會有第二場，大家開心做，就有錢掙。”

CMC live本身則計劃通過投資來獲得分賬的形式去獲得收入。洪迪表示，未來還會借鑒Live Nation，在藝人經紀、場館建設等方面發力。

對於華人文化的掌舵者黎瑞剛來說，CMC Live並不是一個只做演唱會的平台，而是要打通全產業鏈，深入演藝產業的各個環節，聯通音樂產業的各類資源。

毫無疑問，這需要動用整個華人文化公司的資源。縱觀華人文化的架構，目前華人文化投資基金（China Media Capital, 簡稱 CMC）註重財務投資，2009年便成為第一個在國家發改委獲得備案通過的文化產業私募股權基金；2015年成立的華人文化控股集團（CMC Holdings）則偏重長線，做戰略投資者和運營者。

目前，華人文化的戰略投資方包括阿裏、騰訊、萬科等。

在產業運營和投資方向上，2014年以後，CMC已經觸及文娛產業的每一個環節，在電影、電視、體育、資訊、互聯網內容、網絡科技、人工智能、文旅地產、現場娛樂、生活方式、新消費等領域均已落子布局。外界對CMC的普遍認知是文化領域的投資標桿，“最懂內容”的投資機構。

在音樂和現場演藝領域，華人文化在藝人、版權、曲庫、演唱會、音樂節、音樂劇、劇院管理等都有布局。和來自百老匯、倫敦西區、世界知名電音音樂節擁有方合作，把優秀的劇目和音樂節等活動在國內引進落地。旗下音樂劇開發制作公司華人夢想是國內目前重要的音樂劇制作公司，領銜人是曾經制作過中文版《媽媽咪呀》、《貓》等的田元。去年已經成功推出了《謀殺歌謠》、《瘋狂花店》、《變身怪醫》，今年還將有多部大戲推出。此次華人文化又和國內最有實力的20多家演出商結盟，鎖定眾多華語音樂的頭部藝人，覆蓋國內100多個城市演出市場。

2015 年 11 月，CMC和騰訊、H Capital、正心谷創新資本聯合對視頻彈幕網站嗶哩嗶哩（Bilibili，簡稱B站）進行了 D 輪投資。據《財經》近日報道，B站目前已經進入上市前靜默期，最快將於2018年第一季度在美國上市。

B站自2013年開始舉辦BML（全稱Bilibili Macro Link），是圍繞二次元文化的系列演唱會，B站的UP主們（up指upload，即在視頻網站上傳視頻、音頻文件的人）可以借此在現實的舞台上給喜愛自己的粉絲們表演節目。

據了解，2017年BML系列活動三天吸引了近10萬的現場觀眾，同時也有140多萬人在B站看直播。B站的工作人員開玩笑說，“感覺像是放了衛星一樣”。

洪迪告訴全天候科技，這個平台未來可以幫歌手做很多事，與華人文化合作之後，會有更多的資源可以嫁接，比如CAA和B站。CMC live可以做策劃、籌備、發行，還有執行等方面的工作，未來還會借鑒Live Nation，在藝人經紀、場館建設等方面發力。

2016年4月，CMC入股絲芭傳媒，後者最知名的品牌是女子偶像團體“SNH48”，目前擁有超過170名成員，在上海、北京、廣州三地運營，全年演出超過300場。

在線下場館上，華人文化控股集團在上海徐匯濱江打造的文化綜合體夢中心，有5-6個規模不一劇場加上IMAX電影院組成，是休閑、文化、旅遊的綜合體。2017年，華人文化還與萬科、龍湖等地產商達成了合作。

黎瑞剛表示，非常看好線下音樂、時尚、體育等集體性、群落、共享的體驗，“移動的終端只解決了個性化的體驗，但是人本質上是群居動物，需要共享”。

在一年前的新年致辭中，黎瑞剛提到了三點對於未來的想象：一是內容的傳播方式已經從單向、多向傳播的方式變成蜂窩網狀的傳播方式；二是體驗感在不斷提高，比如VR、人工智能等新的技術，但是有一個問題無法回避就是孤獨感；第三個是未來線上、線下結合會越來越密切。

本文來自全天候科技

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