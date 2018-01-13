司機日開16小時嗆年輕人怕吃苦孫大千被兒一句話打醒

財信傳媒董事長謝金河日前在臉書分享自己與計程車司機的一席對話，司機稱日開 16 小時車都沒有過勞死問題，還說是年輕人怕吃苦才反對勞基法修法，謝金河說司機這番話給自己「當頭棒喝」。這篇文章在網路上引發熱烈討論，前國民黨立委孫大千引述兒子的話表示，「一代過得比一代好，是正常的吧！」



謝金河 11 日在臉書上表示，日前搭乘計程車時曾與司機討論本次的《勞基法》修法，謝金河說支持勞基法修法，多一點彈性是好的。計程車司機回應說，一天開 16 小時的車，回家就倒頭大睡，身體好得很，司機並稱「會過勞死的，大多數不是因為工作，而是晚上不睡覺上夜店，上網咖，徹夜未眠加喝酒死的。」這名司機還說，「台灣這一代年輕人怕吃苦，這才是台灣最大的危機。」

謝金河這篇文章引發熱烈討論，前台大研究生協會會長周芷萱表示，自己的爸爸也曾開過計程車，雖然沒有過勞死，但也只是還沒，長期開車得到的足底筋膜炎等職業病都還留著，父親回家常常累到倒頭就睡，其他事情都留給她與母親做，讓她覺得「家庭生活中根本沒有老爸」。

前立委孫大千在臉書上發文反駁小黃司機的論點，他說，時代一直不斷在進步。小時候，父親常常在耳邊訴說著他們那一代的辛苦，當時心中總是嘀咕著，時代不同了啊！直到他為人父後，三不五時提醒兒子「想當年他的努力和付出。」直到有一天，兒子忍不住回了他一句：「爸爸，一代過得比一代好，是正常的吧！」孫大千說，11 歲兒子的這句話打醒他。

孫大千還說，「八年級沒見識過台灣經濟起飛是什麼樣子，出社會領份吃不飽、餓不死的薪水，整天賣肝，上班、下班、睡覺，沒有女朋友，更看不到未來。」

網友也對司機日開 16 小時車這番話感到驚訝，有網友找出道路交通安全規則第 114 條表示，連續駕車超過八小時已違規，經查屬實者，可處 1200 元以上 2400 以下罰鍰；也有網友回說「難道公車司機死在位置上是假的?」疲勞駕駛跟酒駕一樣危險，司機這個職業更涉及公共安全，應該要有更嚴格標準來避免疲勞駕駛；更有不少網友說，如果知道搭的計程車司機日開 16 小時，第一件事是要求馬上停車，要趕快下車。







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