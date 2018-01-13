能源盤後─伊朗續遭制裁 鑽油平台數量增 油價維持3年多高點

由於美國每週原油庫存數據下滑導致油價連續第 5 天上漲，油價週五收於 3 年多高點，本週上漲近 5%。

有消息稱，川普政府如預期的那樣延長了對伊朗的制裁，數據顯示美國石油鑽井平台首度出現周升幅，都未能打壓看漲情緒。

2 月西德州中質原油 (WTI) 上揚 50 美分或 0.8%，收於紐約商品交易所 (NYMEX) 每桶 64.30 美元。經過 4 個交易日攀升後，本周大漲 4.7%，連續第 5 週上漲。

ICE 歐洲期貨交易所 3 月交割的布侖特原油期貨合約上漲 61 美分，至每桶 69.87 美元，漲幅為 0.9%，週漲 3.3％。

WTI 和布侖特都收在自 2014 年 12 月初以來最高點。

Edward Jones 高級能源分析師 Brian Youngberg 向《MarketWatch》表示：「石油基本面繼續改善，庫存下滑，需求看起來強勁。」「加上一些地緣政治問題，布侖特價格接近 70 美元是合理的。」

他說：「重點將在下週以之後改善供需關係。」

Youngberg 預計，石油輸出國家組織 (OPEC) 和非 OPEC 產油國俄羅斯的減產將「至少保持到年中」。

OPEC 產油國表示，他們計劃將第 1 季產量維持在 1 年前水平以下，《路透社》援引一位熟悉海灣石油思維的 OPEC 資深人士的話報導。

另據《路透社》報導，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 表示，OPEC 和非 OPEC 的產油國可能會在下週的阿曼會議上討論可能退出協議。

展望未來，「隨著我們邁向年中，頁岩油生產商將會成為關鍵的驅動力。目前重要的是紀律，任何多餘的現金流量主要用於減少債務或回購股票。」Youngberg 說。

週五，Baker Hughes BHGE 報告稱，本週在美鑽井的美國鑽井平台數目增加了 10 個，達到 752 個。自從 12 月 8 日結束的那一周以來一直都沒有出現增加，但是油價繼續上漲。

另外，能源信息署 (EIA) 將在周一發布月度鑽探生產力報告，其中將包括對美國 2 月頁岩油產量的預測。

本週稍早數據顯示美國原油庫存連續第 8 週下滑，國內產量下滑。

與此同時，週五油價繼續攀升，甚至有消息稱川普政府如預期的那樣繼續維持伊朗核協議。

伊朗將能夠繼續在全球能源市場上出售石油。不過，政府宣布了與協議無關的新制裁措施。

在其他能源產品方面，週五 2 月汽油上漲 0.7%，至每加侖 1.85 美元，週漲 3.6%，而 2 月熱燃油上漲 0.4%，至每加侖 2.085 美元，本週上漲約 1.3%。

2 月天然氣增長 3.8%，至每百萬英熱單位 3.20 美元。價格收於 11 月上半以來的最高水平，本週上漲近 15%。