三年來首次 國際油價升破70美元關口

摘要：OPEC 等產油國減產效應顯現，加之地區局勢緊張加劇和冬季需求擴大等因素，周四美油站上 64 美元，創三年來新高。布蘭特原油此後一度升破 70 美元，同創三年新高。標普能源板塊漲逾 2%。

OPEC 可以笑了，國際油價回到了三年前高位。

台北時間 12 日 0 點 27 分左右，布蘭特原油期貨價格突破 70 美元關口，創 2014 年 12 月 4 日以來新高，日內漲逾 1%。截至更新已略微回落，還很接近 70 美元。

本文發文時布蘭特原油已逼近 70 美元，美國 WTI 原油一度漲至 64.75 美元，創 2014 年 12 月 8 日以來新高。截至更新，美油站穩 64 美元，日內漲約 1.5%。

追隨國際油價高漲，本周四標普 500 能源指數漲幅擴大至 2.1%，雪弗龍、埃克森美孚、Schlumberger 漲幅居前。

雖然美國可能增加原油產量，但在產油國減產效應顯現、地區局勢緊張加劇等因素的影響下，今年原油價格持續大漲。

去年 11 月，OPEC 和俄羅斯等產油國達成一致，稱將在 2018 年全年減產 10%。今年以來，布蘭特原油已經累計上漲近 4%。本周三布油就已逼近 70 美元。

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 認為，季節性因素是推動油價上漲的重要原因：「現在是冬天，這是為什麼原油需求增加的重要原因。」

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 則表示，目前的油價大漲是市場反應過度。他說：「石油價格越來越脫離基本面數據和風險過度。」他認為，最近的數據顯示「價格幾乎不可能以這種方式作出反應」。

高盛商品研究部主管 Jeff Currie 稱，如果油價高於 70 美元，那麼全球央行將不得不應對通膨壓力。OPEC 成員不希望看到油價過快上漲。

英國研究機構 BMI 稱，在第一季要關注油價過熱以及季節性因素消退後對油價可能帶來的波動。

Zanganeh 也表示，OPEC 成員國不太希望油價上升太多。

Currie 認為，現在的石油市場是頁岩氣蓬勃發展後的「完全競爭市場」，他預計未來油價將保持平穩，可能略有下滑，不過，由於現在庫存較低，石油市場依然可能出現明顯波動。

『新聞來源／華爾街見聞』