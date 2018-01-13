提列子公司艾德資產減損，強茂去年恐由盈轉虧，每股虧逾1元

【財訊快報／李純君報導】二極體大廠強茂 (2481)12 日宣布提列對子公司江蘇艾德太陽能科技的資產減損案，預計在去年第四季財報中一次性提列資產損失 14 億元到 15 億元，在此一衝擊下，強茂去年全年恐由盈轉虧。法人原本估計，強茂去年每股獲利約 2.3 元到 2.4 元間，但提列資產減損後，去年每股虧損恐逾 1 元。強茂過去看好太陽能的綠能產業，投資太陽能模組廠江蘇艾德太陽能科技，但受到太陽能產業供給過剩衝擊，虧損持續擴大，加上反觀二極體產業前景樂觀，強茂董事會決定，將專心在二極體領域，並逐步退出太陽能電池市場，第一步先提列資產損失，爾後考慮著手進行關廠或出售。



強茂董事會決議，針對江蘇艾德太陽能科技之有形資產及設備提列 14 億元到 15 億元的資產減損，依照持股比例 88.42% 提列，預估此資產減損將侵蝕強茂 2017 年全年每股獲利的 3.35 元到 3.59 元；而在本次提列資產減損後，江蘇艾德太陽能科技將縮減規模剩下十分之一，下一步便會考慮出售或是關廠。



強茂也強調，本次提列資產損失已經是全額提列，若後續進行第二步的關廠或是出售，考量設備、廠房等均有價值，屆時不再需要提列損失，反而會有收益可以回沖。至於啟動第二步關廠或是出售的時間點，得靜待董事會決議。



江蘇艾德太陽能科技 105 年營收約 2.47 億元人民幣，占強茂合併營收 9.51%，實際虧損 4042.7 萬元人民幣，侵蝕合併淨利 39.38%。106 年營收 8322.9 萬元人民幣，年減 66.38%，占強茂營收僅 3.38%，虧損 4787.4 萬元人民幣，虧損持續擴大，侵蝕資產減損前合併淨利的 20.59%。



強茂提到，江蘇艾德太陽能科技營運持續惡化，營收縮減、虧損擴大，但經營團隊尋求策略合作對象未果，考量整體產業大環境持續惡化，董事會決定縮小規模甚至淡出，並依照國際會計 (IAS) 第 36 號公報提列資產減少，並授權董事會對江蘇艾德太陽能科技資產做最有利的處置。







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