熱門股—鴻海營收連創高 難擋外資瘋狂砍股 持股比重跌破49%

鴻海 (2317-TW) 去年 11 月及 12 月連 2 月刷新營收歷史新高紀錄，尤其 12 月單月的 6751 億元更是推升單季及全年營收也創新高，但是卻完全無法止住外資砍出股票的動作，而外資今年以來也僅有在 1 月 2 日買超，後續的一波連 8 賣，也讓外資對鴻海持股跌破 49%。

外資的買賣動作向來都會直接影響鴻海股價表現，而外資不管鴻海營運好壞的連續賣超，更是重擊鴻海股價表現，讓鴻海近期持續在前波低點 90.5 元附近持續回測。

鴻海去年 12 月營收暴衝到 6751.41 億元，不僅較 11 月成長 18.5%，年增率更達 50%，連 2 月創單月新高，累計鴻海去年營收達 4 兆 7074.65 億元，年增率 8%，也創下歷史新高。若以單季營收來看，鴻海第 4 季合併營收達 1 兆 7301.97 億元，季增率 60.3%、年增率 23.3%。包括單月、單季及全年均創歷史新高。

不過值得注意的是，也是有部分外資認為鴻海股價已經偏低，開始調高鴻海目標價，但是這樣的調整何時能夠引發市場共鳴，則有待時間來觀察。

如果投資人看好鴻海股價走勢有機會反彈，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海永昌 75 購 01(060019-TW)、鴻海日盛 75 購 02(069002-TW)、鴻海國泰 75 購 05(069060-TW) 等。