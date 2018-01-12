爆料白宮秘聞的《烈焰與怒火》熱銷 一周狂賣70萬本 再版12次

摘要：這本被川普大罵為「假書」、「小說」的《烈焰與怒火》一上市就成了爆款，迅速登上暢銷書榜首。出版商都來不及印刷，除了賣出去的 70 萬本，還有 140 萬本訂單沒完成。書店要再等一周才有貨。

由於披露了大量關於川普和白宮的勁爆內幕，《烈焰與怒火——白宮秘聞》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）一上市就熱銷。

自上周五（1 月 5 日）上市之後，《烈焰與怒火》在頭兩天便賣出 2.9 萬本。上市至今短短 7 天，已狂賣 70 萬本，再版了足足 12 次。

《烈焰與怒火》的火爆銷售勢頭不亞於當年的《哈利波特》和《格雷的 50 道陰影》——當時這些書成了一種文化現象，人人都想買，人人都在談論它們。紐約時報在《烈焰與怒火》上市僅兩天後便表示，這書將登上他們稍後公布的每周暢銷書榜單首位。

在德國，這本書的英文簡裝版已經衝上了暢銷書榜首，精裝版緊隨其後排在第二位。德文版將在 2 月才會公開發售。

這本書的出版商 Henry Holt 加班趕著印刷，這都趕不上讀者掏錢購買的速度。他們在一份周四發布的公開聲明中稱，已經收到了 140 萬本訂單。他們希望讀者保持耐心，「大量新書將在本周末到貨。」

在這本書上架首日，紐約市區內所有的 Barnes & Noble 書店均已售罄。那些衝進書店購買的人們被告知，別指望在 1 月 19 日之前能拿到貨。亞馬遜現在顯示，要等待兩周到四周才能開始配送。

精裝本的短缺導致電子書和音頻書銷量激增。雖然沒有確切的電子版銷售數據，但 Henry Holt 本周早些時候說，「成千上萬」本電子版已經被售出。

Henry Holt 對《烈焰與怒火》的首次印刷量為 15 萬本。顯然，他們低估了市場的需求。

這家出版社的母公司 Macmillan Publishers 首席執行官 John Sargent 驚嘆道：「我們從未預料到這份聲明（指川普的律師發出的控告威脅），所以，也沒有預料到這本書的市場需求量。」

Macmillan Publishers 董事長 Don Weisberg 稱：

《烈焰與怒火》的需求量是如此之大，可謂是史無前例的。我覺得我們唯一能做的，就是打破我們原定的出版日期。Macmillan 公司之前從未這樣做過。

頗具戲劇意味的是，這本書之所以如此火爆，可能還要感謝川普。

在它還未上市之前，已經有一些媒體和雜誌刊登了部分段落，那些段落都引發了軒然大波。川普把這本書稱作「假書」、虛構的「小說」，他的律師在 1 月 4 日向出版商發出律師函，要求立即停止該書發行，否則，出版商和作者都將面臨訴訟。

隨後，出版商當機立斷，決定將原定的 9 日上市提前到 5 日上市。

現在看來，這個決定是正確的。作者 Michael Wolff 在 twitter 上還隔空暗嘲了川普：「謝謝你，總統先生。」

到底說了啥？

Michael Wolff 到底在《烈焰與怒火》中說了什麼，以至於川普的律師都發出了正式警告？

包括：川普在競選時的口頭禪之一是： 「希拉蕊的人都是最出色的，我的人都是最差的」；川普團隊從未想過贏得大選、川普都不願為自己的競選投資；川普不習慣白宮生活，比如衣服掉了不許撿，牙刷不讓別人碰；巴農稱，川普兒子、女婿會見俄羅斯人是「賣國」行為；班農是被川普女兒伊萬卡及其丈夫庫什納搞下台的……

川普狂發怒火

他當然很生氣！

此書一出，川普反應激烈。他不僅罕見地以正式聲明的形式與重要爆料者之一巴農劃清界限，稱他「失智」，還大罵作者 Michael Wolff 是一個「十足的 loser」，為了賣書編造了這本極其無聊且不可相信的書。

第一夫人梅蘭妮亞也將這本書稱作「假書」、「徹頭徹尾的小說」。她還強調，這書「每一個詞語都是謊言」。

《烈焰與怒火》爆料，梅蘭妮亞在當年大選獲勝之夜「哭了，不過並不是因為喜悅。」而當她在接受 Stephen Colbert 採訪時被問及「所以，你在大選獲勝之夜並沒有哭泣？」的時候，梅拉尼婭回答稱：「沒有，那不是真的。那是幸福的淚水，就像是你在婚禮上或者每天清晨站在鏡子面前的時候那樣。」

一些白宮官員也表示對川普的支持。白宮高級政策顧問米勒稱，這是「垃圾作者寫的垃圾書」。

不過，Michael Wolff 說，為了寫這本書，他採訪了約 200 名川普的身邊人士，其中包括前白宮首席策略師，被稱作「國師」、「影子總統」的巴農。

但川普和白宮對此矢口否認。川普稱，Wolff 沒有任何接近白宮人員的機會，白宮發言人桑德斯也稱，白宮方面曾三十多次拒絕沃爾夫要求提供資訊的請求。

『新聞來源／華爾街見聞』