【華冠投顧】武傑電台: 下好離手! 【好股推薦】

◆ 下好離手

台北股市早盤小漲 + 8 點開出，在股王大立光的漲停助攻下，指數開盤後直接走高；10 點過後，指數橫盤震盪，收盤上漲 + 73 點作收，收在 10883 點，成交量 1266 億。

本周台股讓不少投資人嚇出一身冷汗。從小心『回馬槍』、『回測 10 日線』再到昨天的『飆風再起』，每一個轉折武傑已經都預告在前面了；目前台股結構也沒有太大改變，不過值得一提的是… 外資今天在小賣 - 2 億，指數依舊可以上漲 + 73 點作收。再一次顯示目前台股是由『內資主導』的萬點行情，所以在資金的推升下，『元月行情』不要『畫地自限』。展望下星期台股，預計指數將再創新高，投資朋友就『下好離手』!!

今天台股開盤小漲 8 點，終場收漲 73 點，收在 10883 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，也請大家要好好把握，依舊給大家信心，而市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，武傑依舊告訴大家還是看多，贈送大家全新資料 - 大雞晚啼，資料中有中小型股無畏大盤下跌的狀況，走出自己的路，有拿到賺到的投資朋友武傑在此恭喜大家，還沒索取的朋友今天最後一天，加緊腳步；展望 2018 台股趨勢的主流，武傑也沒停下腳步，推薦全新資料 - 大雞晚啼，後勢可期，有加入武傑 LINE@家族的朋友都知道，而武傑最後還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，延續昨天的說法武傑昨天說回測完 10 日線，隨時都有機會再走出一段行情，今天立馬表態，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光漲停收在 4100 元， 2317 鴻海小漲收在 91.8 元，權值王 2330 台積電則是小紅收 237 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 6215 和椿、5481 華韡、2013 中鋼構、6150 撼訊、3055 蔚華科、3624 光頡… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 3105 穩懋、2345 智邦、4943 康控 KY、4746 台耀、3081 聯亞、4746 台耀… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

下周短線推薦個股:

南緯 (1467): 子公司金鼎科技纖維成立 AiQ 部門積極進行智慧衣研發，並成功開發透過金屬纖維進行人體測試，主要為南緯提供服飾上的研發，再結合電子廠電子儀器進行生理數據監控與分析，此一模式，已在長照養護中心進行試驗，並獲得不錯的成果。

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估