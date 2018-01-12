台股盤後－股王大立光1年半來再拉漲停 蘋概吐悶氣 再攻10900

台股今 (12) 日在股王大立光財報亮眼，股價強攻漲停，不僅台積電及鴻海均維持在平盤之上，蘋概股更是大受激勵而反彈，節能族群也因為新日光、昇陽光及昱晶的三合一將過關，支撐指數開高走高，盤中僅差 1 點就站上 10900，終場上漲 73.9 點，以 10883.96 點作收，成交值 1263.74 億元。周線小漲 4.16 點，K 線中止連 4 紅。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪，終場小漲 0.61 點，以 150.61 點作收，成交值 357.62 億元。周線下跌 1.86 點，K 線也同樣中止連 4 紅。

台股今天類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是光學類股，漲幅達 5.4%，觀光、造紙漲幅也超過 1%，資訊服務、半導體、電腦設備、其他電子、電子通路、電機機械、紡纖、建材營造、電器電纜、橡膠、油電燃氣、化學、金融、電子零組件、汽車、貿易百貨、食品、鋼鐵、其他類、航運等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、塑膠、生醫及網路通信。

電子三雄今天終於出現齊步走揚，股王大立光雖然對於第 1 季看法相對保守，不過本來就市場預期內，但是大立光去年財報依然讓人驚艷，推升股價跳高開出，中場就鎖住漲停直到收盤，也是繼 2016 年 7 月以來，再度以漲停作收。

鴻海及台積電則是呈現緩步走揚，鴻海成功收復 5 日線，台積電雖然一度回測季線，但終場仍順利守住。

蘋概股更是一吐之前悶氣，包括良維、南電、嘉聯益、華通、和碩、光寶科、致伸、可成、新至陞、景碩、新普、鎧勝 - KY、緯創、新日興、TPK-KY、康舒、同欣電、正崴、仁寶、順達等漲幅也超過 1%。

節能股也反映政策利多，其中新日光、昇陽光及昱晶的三合一將過關，國發基金也有機會入股，包括綠能、達能、碩禾、崇越、中美晶、茂迪、台虹、海德威、嘉晶等均收紅，另外 LED 族群也由晶電強攻漲停帶動，宏齊、佰鴻、光鼎、華上、鼎元、云光漲逾 2%。

面板雙虎也爆量走高，群創價量齊揚，成交量達 19.6 萬張，股價大漲近 5%，友達也有 12 萬張，漲幅近 2%。

另外金融股也持續吸金，在金控雙雄富邦金及國泰金走揚帶動下，兆豐金、元大金、新光金、合庫金、開發金、華南金、中信金、國票金均收紅。

分析師林孟漢表示，今天盤面有回暖跡象，包括櫃買市場也出現止跌，電子股也重回主流，其中大立光漲停，不僅帶動光學族群，更重要的是蘋概股也跟進反彈，加上再生能源族群也有政策利多，雖然下周將有台指期結算，不過目前外資仍有超過 5 萬口的淨多單部位，預料仍將是偏多看待。