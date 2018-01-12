【大華銀投信】弱美元支持企業獲利 美股新高

◆ 國際股市

週四美股三大指數開高走高收最高，再寫下歷史新高紀錄，匯率成為週四歐美股的盤勢主軸，歐洲央行公佈 12 月利率會議紀要，內容顯示可能在今年初調整前瞻指引，以反映歐洲經濟的改善，歐元應聲大漲 0.7%，壓抑美元指數回落，美元下跌有利於美國跨國企業海外匯兌收益，代表美股大型股的標普 500 指數上漲 0.70%，反之，以出口為主的德國股市則下跌 0.59% 領跌歐股。

美元下跌推升油價與原物料價格，能源與原物料板塊上漲 2.0% 和 1.6% 領漲標普 11 大產業，其中貴金屬黃金突破每盎司 1320 美元，再創去年 9 月以來新高。債市方面，中國外匯管理局出面駁斥週三彭博報導，指稱中國考慮暫緩購買美債是假消息，美債殖利率因而小幅回落推升價格上漲。

◆ 每日一圖

在美國藥價過高的爭議中，負責藥品審查的 FDA 解決方式就是核准較多的仿製藥讓藥品價格競爭，因此在醫療保健的投資佈局裡須留意藥廠是否面臨仿製藥的威脅，面臨可能收入下滑的風險，而具有藥品仿製能力的學名藥廠則可能搶占專利藥的市場大餅，迎來收入增加的契機，因為 FDA 為了鼓勵藥廠研發首仿藥 (某藥品的第一個仿製藥 First-Time Generic Drug)，只要首仿藥證明未侵犯專利權或能證明被仿製藥專利無效，FDA 就會授予首仿藥 180 天的市場獨佔期，仿製藥廠可以以原廠藥 60%-90% 的價格在市場上銷售，快速地收回研發成本，佔領市場份額，若首仿藥仿製的原廠藥物專利還未到期，FDA 也將給予暫定批准 (tentative approval)，等原廠藥專利期過後就能上市。2017 年 12 月 19 日 FDA 中負責審查仿製藥的部門 Office of Generic Drugs 公佈了 2017 年 (截至 11 月底) 的首仿藥名單共 74 項，與 2016 年的 73 項相當，TEVA 旗下的 Actavis 以 6 個首仿藥拔得頭籌，其次是 TEVA 自己本身、Mylan、Aurobindo、Par 各獲得 5 個首仿藥資格，其中 2017 年最重磅的首仿藥應屬 Mylan 的 glatirameracetate，該藥仿製 Teva 治療多發性硬化症的當家葯物 Copaxone，年銷售額高達 40 億美元。

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