全球鋁電解電容龍頭「尼吉康」喊漲 台廠智寶也跟進

綜合證券時報、國際電子商情網今 (12) 日報導，全球鋁電解電容龍頭日本商尼吉康 (6996-JP)1 月 10 日發布通知稱，因包括鋁材在內的原材料供應商已經宣布漲價，公司決定對插腳式和螺桿式鋁電解電容所有型號提價 5%，調整公告自 2018 年 2 月 1 日起生效。 無獨有偶，台灣被動元件廠商智寶 (2375-TW) 宣布對其鋁電解電容產品全線調漲，漲幅因產品而異，6%~12% 不等。這也意味著，繼日系廠商之後，台系廠商也調漲鋁電解電容價格。

智寶電子股價

智寶電子發布通知稱，因國際原材料成本大幅上漲、再加上大陸環保政策影響，導致原材料供給緊張，原材料成本，如鋁箔、鋁殼、導針、包材等成本大幅上漲，另大陸人工成本持續上升及人民幣持續升級等因素，造成鋁電解電容總成本上升 10% 到 15%，因此自 2018 年 2 月 1 日起調漲鋁電解電容價格，其中：低壓品調漲 8%~10%，中壓品調漲 10%~12%，高壓品調漲 6%~8%。

國際電子商情網報導指出，智寶是台灣被動元件製造商，據台灣媒體報導，目前智寶電子鋁電解電容月產能約為 1.5 億顆，其中固態電容月產能約 1500 萬顆，SMD 月產能約 3500 萬顆。智寶現是大陸手機充電器所需鋁電解電容主要供貨商之一，主要客戶包括華為等大廠。

此外，據媒體報導，智寶因持有近六成凱美 (5317-TW) 股份，對凱美具有控制權。凱美亦生產鋁質電解電容器，月產能 8000 萬顆，凱美另外生產馬達風扇及電子安定器。凱美因處分深圳廠股權，預計在明年第二季，凱美深圳兩家工廠將合並到東莞廠，蘇州凱美廠則持續生產不變。

兩家公司提供高階電子產品如汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等所需鋁電解電容器解決方案。從整體產品應用來看，智寶布局汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案。

智寶也透過投資凱美，布局馬達風扇直流及交流馬達風扇與電子安定器產品。 展望明年產能布局，智寶表示，明年月產能 300 萬顆牛角電容產能將持續填滿，並表示明年不會規劃新產能。

證券時報網報導，11 月以來，台灣鋁電解電容公司股價均大幅上漲，其中龍頭立隆電子 (2472-TW) 漲幅 25.96%，其它廠商鈺邦 (6449-TW)、智寶、金山電 (8042-TW)、凱美(5317-TW) 漲幅分別為 34.42%、85.57%、25.88%、127.06%；上游電極箔廠商立敦 (6175-TW) 漲幅 70.74%。全球鋁電解電容龍頭日系廠商佳美工 Nippon Chemi-con (6997-JP) 近一年股價最高漲幅 80%，至今漲幅超過 40%；全球第二大鋁電解電容器廠商 Nichicon 近一年股價最高漲幅 48%，至今漲幅 35%。

尼吉康股價

國際電子商情網報導，目前，日本供應商占據全球率電解電容的大半壁江山。根據 Paumanok Publications Inc 統計， 日本、台灣地區、韓國和中國大陸是全球鋁電解電容器的主要生產地區，全球前五大鋁電解電容器廠商有四家是日本企業，其分別是：Nippon Chemi-con、尼吉康、Rubycon、Panasonic(6752-JP)，韓國有三瑩、三和等，中國大陸艾華集團為鋁電解電容龍頭企業，台灣地區立隆電子為第一大鋁電解電容廠商，但整體而言日系廠商占全球鋁電解電容器市場份額超過 60%。

全球鋁電解電容器重點生產企業。(表格取材自國際電子商情網)

不過，日系廠商退出中低端市場，需求向大陸及台灣轉移。近年來，日本企業一方面由於生產成本高，產品利潤率低（例如全球鋁電解電容器龍頭 Nippon Chemi-con 2016H1 凈利潤率為 0.8%），部分日廠不堪虧損逐漸退出中低檔鋁電解電容器市場；另一方面由於汽車電子、服務器等帶動鋁電解電容需求， 日系廠商專注於附加值較高的汽車和工業領域，釋出消費類電子電容器和材料市場領域給非日系廠商，需求向大陸及台灣轉移。

據悉，鋁電解電容近期供需缺口擴大，日系大廠 Rubicon 應債權銀行要求改善獲利結構，2017 年第 3 季度退出利潤低下的領域，並對其產品全線調漲 10%，其它日系廠商受原材料成本大幅上漲等影響，也陸續向客戶協商調漲價格，漲幅至少 5%~10%。

如今智寶也宣布調漲，看來鋁電解電容漲勢已從日系廠商向台系廠商蔓延。台灣媒體報導稱，鋁電解電容供應鏈指出，目前鋁電解電容缺貨情況並沒有改變，尤其受到上游鋁箔短缺影響，供應量無法拉升，不少日商都認為至少會缺到 2018 年年中。

廣發證券認為，鋁電解電容器需求旺盛加上上游鋁箔短缺，大陸產業鏈一方面將充分受益於訂單成長，另一方面受益於全球漲價潮，帶來利潤彈性。建議關注中國內鋁電解電容器廠商艾華集團 (603989-CN)、江海股份 (002484-CN)；以及上游廠商東陽光科 (600673-CN)、華鋒股份 (002806-CN)、桂東電力（桂東電子控股股東）及其它電子鋁箔廠商。