中國的環保治理政策 在中國發展的台商必須留意

中國證券網今 (26) 日報導，中國環境保護部部長李干傑 12 月 25 日主持召開環境保護部常務會議，審議並原則通過《生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單編制技術指南（試行）》。

另外，據中國證券報報報導，環保部正在組織開展美麗中國生態環境保護戰略與實施路線圖研究，爭取盡快拿出到 2035 年「生態環境根本好轉、美麗中國基本實現」的詳細目標指標方案。可見，一系列環保政策正在積極制定中，後期有望密集落地。

報導指出，中國的環保稅 2018 年 1 月 1 日開徵。目前全國有 30 多個省市確定了適用稅率，基本以原有排汙費率為基礎平移，大氣汙染物和水汙染物每汙染當量分別為 1.2 元人民幣和 1.4 元人民幣，部分地區有所上浮。

據報導，環保稅按照「汙染多、稅多；汙染少、稅少」建立企業多排多繳稅，少排少繳稅，不排不繳稅的環境成本內化的良好機制，從根本上解決了現行排汙費制度存在的缺陷。按照目前的計稅稅額，環保稅徵收後規模可達 500 億元人民幣。

一方面為環境治理籌措了更多資金，另一方面由於是調節型稅種，將通過稅收機制倒逼高汙染、高能耗企業轉型升級，減少汙染物排放，進而推動經濟結構調整和發展方式轉變。

正在加快推進的排汙許可制度則將成為未來環境管理的核心制度，2017 年將完成「水十條」、 「 大氣十條 」 重點行業及產能過剩行業企業許可證核發，2020 年全國基本完成名錄規定行業企業的許可證核發。

多位市場人士認為，2018 年一系列環保新政施行，環保行業面臨監管常態化、市場規範化、治理深度化的趨勢，2018 年環保將迎來全新的發展機遇。

國金證券分析師蘇寶亮認為，2018 年環保行業可以按照煙氣超凈排放、危廢處理、汙水深度治理三條主線布局。

一、工業復產改造需求龐大，非電煙氣治理崛起在即。採暖季過後，京津冀限產停產的工業企業即將復產。同時非電行業特別排放限值標準大幅降低，鋼鐵行業降幅最大。鋼鐵、平板玻璃、陶瓷、磚瓦四個行業特別排放限值提標投資市場空間近 1000 億元人民幣。

二 、 危廢供需缺口大，且今年進入規範渠道處置量劇增，無害化、水泥窯協同處置占比提升。危廢實際產生量 1 億噸 / 年，雖然 2016 年綜合利用處置率為 83%，但由於資質錯配等導致危廢企業資質的有效利用率僅為 25%，危廢實際經營僅 1629 萬噸。在技術層面無害化占比提升、引入水泥窯協同補充，同時市場層面併購催化有效利用率提升背景之下，未來危廢產業市場空間廣闊。

三 、 汙水深度治理方面，河道治理市場空間上兆人民幣，海綿城市 2 兆人民幣空間。流域治理是「十三五」水務規劃投資的重點。

根據《重點流域水汙染防治規劃（2016-2020 年）》，中央流域治理項目儲備庫將被建立，投資約 7000 億人民幣，其中長江流域投資額最大，主要投入城鎮汙水處理及配套設施和水環境綜合治理。另外，雄安新區白洋澱治理帶動京津冀水環境生態建設，白洋澱流域治理市場空間將達 500 億人民幣。