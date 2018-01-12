全球晶片電阻第一大廠國巨10日喊漲的原因

集微網報導，電子元件正遭遇史上最全漲價陣容，DRAM 漲完漲 MLCC，MLCC 漲完漲 PCB，如今電阻也開始全面漲價了。繼旺詮 (2437-TW) 日前打響 2018 電阻漲價第一槍後，國巨也正式宣布貼片電阻漲價。

綜合快科技、國際電子商情 11 日報導，1 月 10 日，國巨 (2327 -TW) 子公司國益發布有關國巨貼片電阻價格調整事宜公告函，公告函表示為因應匯率持續升值，原物料以及人工成本持續上漲等因素，經多方面的審慎思慮，決定從 2018 年 1 月 10 日開始，占銷售份額 45% 的厚膜電阻漲價，幅度最高 20%。

國巨電子部分電阻產品漲價通知。(圖取材自快科技)

此次漲價的厚膜電阻包括兩大系列：1、一般厚膜電阻產品 (RC 系列)，尺寸從 0402，0603，0805，到 1206；2、大尺寸厚膜電阻產品 (RC 系列)，尺寸從 1210，1218，2010，到 2512。以上品項價格各調漲 + 15%~+20%，占整體電阻份額當 45%。

國巨股價

綜合集微網、國際電子商情報導，其實這次國巨貼片電阻的漲價通知並不出奇，早在 2017 年 12 月 26 日國巨旗下國益興業科技於向代理商發出厚膜電阻一般品暫停接單通知，國巨暫停接單後產能正進入「配給」狀態，產品交期延長在所難免，漲價只是時間問題，但此次高達 20% 的漲幅還是出乎意料 (原本外界預計漲幅為 8~10%)。

據報導，作為全球第一大晶片電阻（R-Chip）製造產，國巨全球市占率高達 34%，目前國巨電阻月產能為 900 億顆。此番調漲後，二線廠商們勢必也會跟進，所以下游廠商們在備料時一定要提高警惕。

除了國巨，旺詮、麗智電子、光頡科技 (3624-TW) 等電阻原廠近日也統統宣布漲價。數天前，台灣電阻原廠旺詮宣布對其部分系列電阻產品調漲 15%，兩天後光頡科技也發布了漲價通知，宣布對其部分產品調價 10%，1 月 9 日，麗智電子昆山工廠宣布即日起對產品售價調升 15%，2018 年電阻的漲價勢頭不可阻擋。

旺詮在 1 月 2 日正式向代銷商發出漲價通知，由於原材料、包裝材料價格持續上漲，針對 0402、0603 0805、1206 系列貼片電阻價格調漲 15%，價格調升之後即日生效。

1 月 4 日，被動組件製造商光頡科技 (3624-TW) 也發布了關於厚膜電阻售價調整公告函，由於厚膜電阻材料成本（包材、漿料、電鍍材料、陶瓷基板）大幅上漲，包括 CR0603 0805 1206 封裝貼片電阻售價將在前售價的基礎上調升 10%。

麗智電子股價

另外，麗智電子（昆山）有限公司也於 1 月 9 日向客戶發送產品售價調整通知。通知稱，由於原材料價格持續大幅上漲，導致公司營運成本增加，公司電阻產品將依據規格調升 15%，即日起執行。

麗智電子 (昆山) 有限公司創立於 1998 年，於 2000 年在中國昆山設立麗智電子昆山廠。此前，昆山曾掀起一場限排環保風暴，共有 270 家企業生產受到影響。其中，包括厚聲、旺詮、麗智等三家電阻企業榜上名，受限排影響，這些上榜企業產能或受限制。

業內人士表示，由 MLCC(陶瓷電容) 漲價引發的被動元器件漲價潮正蔓延至鋁容、電阻等品種，目前，貼片電阻的價格漲勢已經開始向 MLCC 看齊，市場驅動主要是由汽車工業市場引起的。同時，由於部分電阻廠家無法承受原物料及人工成本的上揚，紛紛調升出廠價，這也造成市場上的各類代理商 / 貿易商漲價，工廠滿載，市場卻供不應求，但這並不能代表終端客戶需求的增長，目前是否存在炒貨的可能尚不能排除。

第一財經分析，被動元件普漲是國際大宗商品價格上漲壓力向下游傳導的過程，而大廠的退出與元件行業持續兼並造成供給端緊上加緊。目前被動元件的供需缺口約 5%，由於消費電子占被動元件 70% 以上的市場份額，隨著消費電子旺季來臨，被動元件的供需缺口有望進一步拉大。

漲價潮將為中國的被動元件龍頭企業帶來結構性投資機會，A 股市場相關上市公司中風華高科 (000636-CN)、潔美科技 (002859-CN)、 順絡電子 (002138-CN) 以及艾華集團 (603989-CN) 等值得關注。

這些原廠漲價理由大部分解釋為原材料上漲，那麽原材料對電阻漲價的影響有多大呢？

據證券時報報導，2017 年下半年以來，占據電阻材料成本約 30% 的陶瓷基板受廠商擴產保守及車用等市場需求強勁等因素影響，目前大尺寸陶瓷基板供應缺口已達 10%，其它尺寸陶瓷基板供應也趨向緊張，同時陶瓷基板所需的鈀金材料價格持續走升，陶瓷基板價格看漲。 此外，電阻上游原材料之一金屬漿料釕（Ru）自 2017 年 2 月以來已暴漲 275％，2017 年 11 月報價已來到每盎司 150 美元。

另一方面，中國的環保政策持續收緊也較大地影響了電阻的原材料成本及產能釋放。 2017 年以來，環保風暴再次襲捲全國各地，不少電鍍、鋼鐵等製造型企業被強制關停整改或限排限產，導致電鍍材料又缺又漲，據悉電鍍材料的單價上漲幅度達 20%。

環保關停影響的還包括包裝紙，以瓦楞紙為例，其出廠均價從 2016 年初的 3000 元人民幣 / 噸漲至目前 6135 元人民幣 / 噸左右，價格翻倍，而在電子元件生產、運輸、封裝等環節所用到的薄型載帶價格隨之上漲。

油墨價格也因環保關停呈現大幅上漲，2017 年 12 月份才剛出現了油墨廠商集體漲價，隨後再有兩家廠商宣布自 2018 年元旦開始漲價。 除了原材料上漲，另外一個原因是產能供不應求。包括日系廠商將產能移至高端及車用，致使市場供應緊張。