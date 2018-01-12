滙豐估美今年升息2次、亞幣看升台經濟成長2.3%

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲今（12）日指出，全球通膨溫和會使利率停留在非常低的水平，預測美國聯準會（Fed）今（2018）年只會升息 2 次，分別在 3 月及 9 月，明年只會升息 1 次，但全球央行的貨幣政策將逐步正常化，而在全球經濟成長穩定成長，預估今年可達到 2.9%，亞洲經濟成長更可達 6%，而台灣預估今年經濟成長率 2.3%。

在貨幣表現上，范卓雲說，儘管美國仍在升息周期，但滙豐預期，在亞洲結構性增長強勁，加上亞洲出口受惠全球經濟及大陸經濟復甦雙面支撐下，今年美元相對全球貨幣偏中性，美元相對新興市場及亞洲貨幣仍看多，包括印度、印尼、巴西、澳洲、紐西蘭貨幣，而人民幣兌美元則相對平穩，估年底在 6.6 元，歐元兌美元平穩，年底看 1.2。

范卓雲分析，受惠全球經濟同步上揚，大陸經濟穩健成長、企業獲利改善、全球流動資金充裕、各國央行以審慎的步伐將貨幣政策正常化等有利因素，可望支持在 2018 年採取相對具風險承受度的投資策略，滙豐私人銀行維持對全球股票、美元企業債券、新興市場主要貨幣債券持偏高比重配置，並建議投資人聚焦亞洲，以掌握區域內的周期復甦與結構增長的機會。

對於很多投資人擔心股市估值過高，她認為，股票指數持續創新高並非保持觀望的理由，全球領先指標的驚喜不斷，企業獲利動能正向成長，預期 2018 年會延續股票牛市，全球股市今年表現將較債市更為出色。不過，鑑於股市進入較成熟階段，2018 年市場波動與回報差異可能擴大，對投資者來說，擬定策略與把握機遇很重要，全球經濟格局正出現兩個主要結構轉變，即聚焦亞洲及第 4 次工業革命。

滙豐私人銀行預測，在中國大陸及印度的穩健成長帶動下，亞洲（日本以外）2018 及 2019 年的經濟成長預測將達到 6% 及 6.2%，遠高於全球經濟成長預測值 2.9%，而中國大陸及印度從現在至 2060 年對全球經濟成長貢獻將達一半，而台灣今年經濟成長預估可達 2.3%。

此外，范卓雲也提到，全球通膨溫和會使利率停留在非常低的水準，因此，滙豐預測美國聯準會今年只會升息 2 次，分別在 3 月及 9 月，每次升息 1 碼，到 2019 年 3 月再升息 1 次，預計美國 10 年期國債收益率於今年首度在 2.6% 見頂，並在今年底回落到 2.3%，未來 6 至 12 月美國及亞洲高收益債券及新興市場主要貨幣債券仍吸引，但由於全球央行的貨幣政策逐步正常化，投資者可考慮投資組合中加入浮動利率債券，以減緩利息波動風險。

在高股息股票方面，滙豐私人銀行預料，今年單純以高股息股票的投資策略或許會面臨波動，因此，建議以有能力發放高股息的公司為投資重點，並結合具高股息、回購股份及併購提升股東收益的標的作為投資策略。

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