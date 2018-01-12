商品超級周期又回來了？投資刷新四年新高 華爾街集體看多

摘要：據巴克萊，12 月全球大宗商品相關投資產品的資產管理規模 (AUM) 年增率增加約 17% 至 3110 億美元，創下四年以來的新高。12 月大宗商品投資獲得 34 億美元的凈流入，其中能源投資最夯，其次是農產品，然後是貴金屬和基礎金屬。

在原油、工業金屬等火熱行情的召喚下，資金蜂擁而入大宗商品市場。

據巴克萊 (Barclays Plc)，12 月全球大宗商品相關投資產品的資產管理規模(AUM) 增加至 3110 億美元，創下四年以來的新高。

該規模較 11 月增加 31 億美元，約 1%，年增率增加 450 億美元，約 17%。

巴克萊分析師 Warren Russell 在報告中表示，全球經濟形勢大好之下，大宗商品價格反彈、供給側收緊以及增加的地域風險都幫助刺激了大宗商品投資。

分類來看，貴金屬投資規模最大，為 1310 億美元，在 AUM 中占比高達 40%。能源相關投資緊隨其後，規模達到 970 億美元。

單就 12 月來看，大宗商品投資獲得 34 億美元的凈流入，其中能源投資最為火熱，吸引了 14 億美元的凈流入，其次是農產品，獲得 9 億美元凈流入，而貴金屬和基礎金屬分別都獲得了 5 億美元凈流入。

Russell 認為，2018 年全球經濟前景依然強勁，應該會支持更廣泛的大宗商品投資交易，但一些特殊因素可能會導致石油和銅等大宗商品從當前水平走弱。

去年以來，原油市場的再平衡取得積極進展，從去年中開啟的一波反彈，進入新年來變得越發強勁。OPEC 等產油國減產效應顯現，加之中東部分局勢緊張加劇和冬季需求擴大等因素，周四盤中，美油站上 64 美元，創三年來新高。布蘭特原油一度升破 70 美元，同創三年新高。

去年 11 月，OPEC 和俄羅斯等產油國達成一致，稱將在 2018 年全年減產 10%。今年以來，布蘭特原油已經累計上漲近 4%。

全球經濟復甦下，強勁需求刺激了工業金屬價格走高，而中國供給側改革和環保舉措約束了鋼鐵和煤炭等商品的供應，也幫助推升了價格。與此同時，電動車和新能源熱潮帶動了鈷、鎳、銅等金屬的價格。

高盛在上個月的大宗商品報告中表示，依然看好 2018 年大宗商品再通膨投資主題，維持增持評級，並預計未來 12 個月大宗商品回報率將達 10%。對於能源，高盛預計 2018 年能源資產將取得 15% 的回報，主要受油價驅動。

有「新債王」之稱、管理逾 1000 億美元資產的 DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 周二在每年一度的 Just Markets 網路直播中也表示，2018 年大宗商品會跑贏其他資產，因為在經濟周期後期，大宗商品總是會大漲。

Gundlach 認為投資者不應該只買某幾種大宗商品，而應廣泛持有一籃子大宗商品。

隨著經濟好轉，投行們預計全球通膨將在 2018 年進入上行軌道。通膨上行和央行升息也將助推大宗商品價格上升。此外，華爾街幾乎公認，2018 年將是本輪經濟擴張周期的後半程，通常來說，由於供需兩旺，大宗商品在經濟擴張周期表現不俗。

但投行們也擔憂，中國的供給側結構性改革可能會導致中國在初級原材料，如鐵礦石、煤炭等的需求下降。其次，雖然全球經濟、貿易都處在復甦軌道上，但貿易保護主義、地緣政治緊張等風險依然存在。

有分析師就對油價近來的強勢提出了質疑。德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 曾表示，目前的油價大漲是市場反應過度。他說：「石油價格越來越脫離基本面數據。」他認為，最近的數據顯示「價格幾乎不可能以這種方式作出反應」。

『新聞來源／華爾街見聞』