貝萊德：2018全球最大的地緣政治風險來自……美國

摘要：貝萊德認為，美國的貿易保護主義將是今年全球市場面臨的最大風險，它不僅可能改變企業的利潤前景，還將衝擊全球經濟增長。未來北美自貿協定談判如果破裂，就將預示着利空的到來，新興市場將首當其衝。

全球最大資產管理公司貝萊德認為，對於風險資產而言，地緣政治風險的上升值得關注，而其中尤其需要注意的是，美國對貿易問題的態度。

貝萊德全球首席投資策略師 Richard Turnill 在近期發表的部落格文章中稱，從貝萊德地緣政治風險指數（BGRI）來看，全球地緣政治風險正在上升，目前已經處於 2015 年 3 月以來最高水平。

按照貝萊德的定義，BGRI 指數是用於衡量全球金融市場對於地緣政治風險的擔憂程度。如果指數為正值，就意味著和歷史相比，市場對地緣政治風險的擔憂更重；如果讀數為負，意義就相反。

Turnill 稱，在經濟依然強勁的背景下，突如其來的地緣政治風險可能會給全球風險資產帶來衝擊，但其影響將是短暫的。從 BGRI 走勢圖來看，儘管近期指數有所上升且為正值，但經濟增長依然強勁，地緣風險不會打亂這種趨勢。

那麼長期來看，可能會給風險資產帶來威脅的因素會是什麼？Turnill 認為，答案在於美國的貿易保護主義行動。他解釋道：

我們對美國採取貿易保護主義行動這一風險最為擔憂，這種風險可能完全改變全球經濟增長以及企業利潤前景，從而讓我們目前的經濟展望不再成立。

我們認為，北美自貿協定（NAFTA）談判如果破裂，對於全球貿易而言就將是不祥徵兆，可能會在短期就對新興市場股市帶來衝擊。

除此之外，Turnill 還專門指出，美國與中國之間的貿易摩擦也尤其需要關注。「我們並不認為會爆發貿易戰，但是投資者需要注意，貿易問題可能導致 2018 年波動性上升。」

美國總統川普很可能成為已有 24 年曆史的 NAFTA 的終結者，而美國退出 NAFTA 對市場而言必然是一大風險。

首當其衝的將是加拿大和墨西哥，因為這兩國是 NAFTA 的最大受益者。結合當前美國與中國的貿易關係，川普政府方面的任何風吹草動，都可能對在全球開展業務的跨國公司造成影響。

『新聞來源／華爾街見聞』