黑石副董：美股必然修正10-15% 但全年仍會收高

美股 2018 年看起來似乎又是大多頭，但華爾街傳奇人物 Byron Wien 認為，美股漲勢即將修正。

私募巨頭黑石副董事長 Byron Wien 警告投資人，美股無可避免的將修正 10% 至 15%。

Wien 表示，「市場洋溢快樂情緒，但當投資人認為自己不會陷入麻煩的時候，他們往往就會陷入麻煩。」

他此番言論也適逢美股在連續 6 日上漲後收挫，美股三大指數道指、S&P 500 和納指均收低，為今年迄今頭一遭。債券殖利率再次創多年高點，這可顯示通膨可能成為阻力。

「市場需要某種修正，有點過頭了，所以我這樣預期。」

但可別以為他轉空頭了，因為他說市場會快速恢復。「不管接著發生什麼，今年最終還是會收高。」

他稱「當然還是會」在修正時期買股，因為基本面依然強勁。他預期今年 S&P 500 將較目前水準上升 9%、10 年期公債殖利率則依舊低於 3%。

但現階段，Wien 正將其投資策略移轉到海外市場。「印度很吸引人，我認為日本也還算有吸引力。」

無獨有偶，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明在《人民日報》撰文表示，美股 2018 年續揚動能仍在，但「盛極必衰，規律使然」，走勢恐有很強的不確定性，可能重挫 20% 幅度，投資人應警惕及防範風險。(詳見報導)

然而，傳奇投資人米勒（Bill Miller）認為，2013 年時，10 年期美債殖利率突破 2.6％，並來到 3%，美股跟著飆漲了 30%，如果 10 年期美債殖利率再次來到 3%，那麼歷史很可能會再度重演。(詳見報導)

曾精準預測多次經濟衰退的投資大師 Jeremy Grantham 則認為，美股近期內將出現融漲，這是泡沫破裂、股市崩盤的前哨。(相關報導)