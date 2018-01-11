人民日報刊文警示美股風險：存在20%左右下調的可能

摘要：人民日報刊登社科院研究員文章稱，今年儘管美股上升動能可能仍將持續，但出現整體 20% 左右下調的可能性是存在的。盛極必衰，規律使然。今年美股走勢具有很強的不確定性，投資者應警惕和防範風險。

本文來自人民日報，作者為中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明，原文標題《美股，火爆背後有風險（經濟透視）》

美國股市 2018 年開局火爆。道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數與那斯達克綜合指數分別突破了 25000 點、2700 點與 7000 點，均創下歷史新高。上述三大指數在 2017 年分別上漲了 25%、19% 與 28%。而在過去 9 年內，上述三大指數分別上漲了 195%、209% 與 356%。此外，英國、日本及一些新興市場的股市表現也非常亮眼。

造就 2017 年美國股市牛市的主要因素如下：

第一，美國經濟的持續復甦，令美國企業利潤顯著改善，這是美國股市表現火爆的微觀基礎。從失業率的走勢來看，本輪美國經濟復甦已經持續了 99 個月，是二戰後美國經濟復甦最長的時期。

第二，儘管聯準會 2017 年 3 次升息，但美國國內流動性依然充裕，全球市場流動性更是處於非常寬鬆的狀態，這是美國股市表現火爆的流動性基礎。

第三，2017 年底美國國會通過了稅改方案，企業所得稅稅率顯著下調，提振了市場對於上市公司稅後利潤增長的信心，這是美國股市表現火爆的預期基礎。

最後，投資者的風險情緒高漲，追逐風險資產的積極性很高，這是美國股市火爆的情緒基礎。例如，衡量美國股市波動性的芝加哥期權交易所波動率（VIX）指數（又名恐慌指數），在過去 10 年內的平均值為 20，在美股近期頻創新高的同時，VIX 卻不斷下滑，2017 年的平均值降至 11，2018 年年初則跌至 10 以下。這一狀況在歷史上非常少見，反映出投資者對未來股市的樂觀情緒。

展望 2018 年，儘管美國股市上升的動能可能仍將持續，但出現整體 20% 左右下調的可能性是存在的。這是因為：

首先，當前美國股市的本益比已經不低。例如，席勒周期性調整本益比（利用過去 10 年經過通膨調整的盈利水平計算）今年初已達到 33.38，僅次於 2001 年網路泡沫破裂前的最高水平，超過了 1929 年股市泡沫破滅前的水平。這說明美國股市的穩定性相對不足。

其次，美國經濟目前可能已處於本輪復甦的中晚期，未來增速進一步上升的機率不高，這可能會影響企業利潤增速的進一步增長。事實上，美國目前的復甦主要由居民消費推動，而居民消費增長與股市上升的財富效應密不可分。一旦股市顯著下跌，美國經濟增速可能出現顯著下滑。

其次，由於當前美國經濟增速已持續超過其潛在增速，正向產出缺口可能推動通膨率顯著上升，而一旦核心通膨率顯著上升，聯準會就可能加快貨幣緊縮的節奏。流動性收緊與融資成本的上升，有可能加劇美國股市的調整。

盛極必衰，規律使然。2018 年美國股市走勢具有很強的不確定性，投資者應警惕和防範風險。

（作者為中國社科院世界經濟與政治研究所研究員）

『新聞來源／華爾街見聞』