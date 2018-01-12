豪賭美股崩盤！這個神秘交易員一直堅持加注

摘要：還記得那個押注美股崩盤的神秘交易員嗎？如今他還在繼續加注，堅信波動性指數 VIX 會迎來反彈。目前為止，他已經虧掉 4500 萬美元。但這筆豪賭如果成功，將為他帶來最高可達 2.625 億美元的收益。

還記得那個押注美股崩盤的神秘交易員嗎？如今他還在繼續加注。

從 2017 年 7 月開始，這位神秘交易員就開始押注 VIX（波動性指數）反彈，並在去年 9 月、12 月展期。如今他又將手中即將到期的部位展期，獲得了今年 2 月份的合約。

上圖中紅色剪頭標註的是這位交易員幾次交易操作的大概時間點。

半年多以來，平穩的波動性走勢並沒有讓他那麼快嘗到甜頭，而現在這場豪賭卻愈發瘋狂。這位神秘交易員現在有了一個綽號：「VIX 大象」。

根據宏觀風險顧問公司衍生品策略負責人 Pravit Chintawongvanich 披露的數據，目前為止，他已經虧掉 4500 萬美元。但這筆豪賭如果成功，將為他帶來最高可達 2.625 億美元的收益。

2017 年全年，VIX 指數下跌 21%，今年開年以來已經再下跌 12%，做空波動性的交易已經是目前市場上最擁擠的交易策略之一了。

這一神秘交易員押注的過程詳情如下：

這位交易員賣出了將近 26 萬手今年 2 月到期的執行價為 12 的 VIX 看跌期權。利用賣期權的收入，這位交易員同時買入 1x2 的看漲價差期權：包括買入 26 萬手 2 月到期的看漲期權和賣出 52 萬手執行價為 25 的 2 月到期的執行價位 25 的看漲期權。

完美情景假設是到期前，VIX 上漲觸及但不超過 25，則該策略將收入 2.6 億美元。

但也有可能 VIX 會上漲過多。當超過 35 時，該策略將開始虧錢。即使該交易在方向上正確，但由於使用了看漲價差期權，也有虧錢的可能性。

關於該交易有幾種可能的解釋。首先這位交易員認為長期低波動率的環境將在未來幾個月內結束。也有可能該投資者是押注幾個重大事件觸發波動率反彈。

與此同時，該神秘交易員不是唯一押注 VIX 的多頭。綽號 "Cent 50" 的交易員近期也隱約市場上有所行動 。這位和說唱歌手 Curtis Jackson III 分享同一個綽號的交易員只買價值 50 美分左右的期權。

『新聞來源／華爾街見聞』