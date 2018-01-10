別擔心升息 金手指：美股將重演2013年歷史 再飆漲30% 

擔心利率上升會打擊股市飆升的漲勢？不用擔心，根據傳奇投資人米勒（Bill Miller）的說法，利率上漲其實是美股漲升的助力。

Miller Value Partners 創辦人米勒表示：2013 年時，10 年期美債殖利率突破 2.6％，並來到 3%，美股跟著飆漲了 30%，如果 10 年期美債殖利率再次來到 3%，那麼歷史很可能會再度重演。

資金由債轉股

米勒指出，從 2013 年的歷史經驗來看，投資人在債券市場虧損後，資金便由債券基金轉進股票基金。

10 年期美國國債殖利率自 2014 年初以來，就未再重返 3%，週二上漲至 2.55％，創下去年 3 月以來的新高。

10 年期美債殖利率近一年來周線。

在經濟數據和企業獲利狀況改善下，美股已走了一年多的大多頭，周二收盤時再創新高，來到 25385 點，但部分市場專家擔心，經濟好轉可能會讓美國聯準會加速收緊貨幣政策，並加快升息的步伐。

企業稅調降效應

川普稅改案通過實施，企業稅率從 35% 至 21%，米勒認為，股市可能會從企業稅率調降得到推升的助力。

他分析，減稅效果或許不完全反映在市場上，但在降稅後，企業紛紛提高最低工資、給予獎金，例如：AT&T 在稅改案通過後立即宣布發放 20 萬名員工每人 1000 美元獎金，這些邊際消費傾向可能高達 99％。”

米勒還表示，他個人偏好達美航空等航空公司股票，因為其估值仍低，此外，銀行股也在投資名單中。

儘管認為美股的牛市仍將持續，但米勒在最新致投資人的信中，還是預告了牛市何時會終結，那就是當經濟增速向下，企業資本回報率降低的時候。

金手指的傳奇

米勒在共同基金史上是位傳奇人物，連續 15 年打敗標普 500 指數的輝煌戰績，讓他擁有「金手指」的稱號，卻在 2008 年的金融海嘯中受到重創，但 2014 年起，轉向投資比特幣，並重押注投資亞馬遜和蘋果股票，尤其去年重金加碼比特幣，平均成本價僅 350 美元左右，相較目前比特幣維持在 1500 美元附近，操作績效整個鹹魚大翻身。