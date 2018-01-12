郭曉群入稟告康宏(01019-HK) 爭投票權

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康宏環球(01019-HK)股東內訌風波愈演愈烈。該公司周二發公告，呼籲投資者就不當配股交易提高警覺，矛頭直指主要股東、佳兆業(01638-HK)主席郭英成兒子郭曉群；事隔兩天，郭曉群亦不甘示弱，昨發聲明批評有關公告「惡意抹黑、刻意誹謗，務求貶低及嚴重損害其聲譽」。另外，郭曉群亦就去年底遭康宏撤銷其投票資格一事，正式入稟高等法院，反控康宏環球及其董事會成員陳志宏、吳榮輝、葉怡福及葉宜君。 康宏發言人回應時表示，由於事件進入司法程序，現階段不作評論。 郭曉群在入稟狀中提出，要求法庭頒令，康宏於去年12月股東特別大會中取消其投票資格的做法，屬違法、不具備法律效力，要求在罷免董事等議案上，把其股份所佔的票數計算成贊成票；並尋求在指定日期和時間，重新召開特別股東大會，再就他提出的多項決議進行投票。 斥董事會濫用訴訟程序 對於康宏在周二公告中提到，郭曉群及另一股東陳佩雄於去年7月至10月間，先後向承配人收購「不當配發股份」，又稱公司已向法院尋求頒令，限制兩人行使有關股份的投票權、配發股份屬無效等；郭曉群亦發表「嚴正聲明」還擊，質疑康宏未有盡責地掌握事實才發出公告，對他惡意抹黑、刻意誹謗。 郭曉群指出，康宏只是在尋求法庭的宣布及頒令，既沒有答辯，亦未有經過審判，但康宏在未有獲得法庭判令前，卻以上市公司公告形式，濫用港交所(00388-HK)平台發出有關指控，企圖引導廣大群眾要以「既定事實」去看待公告內容；若康宏有充足證據，相信早已成功向法庭申請臨時禁制令，根本毋須發出有關公告。 聲明又批評，康宏早前已濫用訴訟程序，利用傳媒對其作出相同的指控，現再以公告方式重複同一指控，務求千方百計抹黑他，手段惡劣；郭曉群強調，自己是從公開市場以市場價格購買股份，並不知道賣家身份，對在股東特別大會上被剝奪投票權感到震驚，因此，他將保留一切追究權利，並會採取法律行動。 【案件編號：HCMP4/2018】 來源：信報