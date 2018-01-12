【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆美股收黑，台股震盪回檔

美股主要指數收黑，影響台股回檔壓力，加權指數尾盤拉升，收盤下跌逾 21 點。終場台指期下跌 9 點 (-0.08%)，逆價差 9.06 點，電子期下跌 0.65 點 (-0.15%)，逆價差 0.64 點，金融期下跌 0.2 點 (-0.02%)，逆價差 0.58 點，非金電期上漲 6 點 (+0.05%)，正價差 1.75 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 885 口，淨空單部位 3408 口；投信淨空單減少 451 口，淨空單部位 32902 口；外資淨多單減少 1257 口，淨多單部位 52468 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收黑紡錘線，週均線走跌，其他各主要天期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能 1214 億餘元，外資上市現貨賣超金額約 11.41 億元，期貨未平倉淨多單 52468 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.83 變動到 1.76，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 10,900 點，賣權上移到 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 182,485 口。

