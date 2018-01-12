分析員﹕港股可高開 支持位升至31000點

美國三大指數再次高收，道瓊斯指數更接近歷來高位收市，市場人士指出今日大市可以高開，支持位為31000點。

道瓊斯指數收市報25574點，升206點或0.8%，標準普爾指數收市報2768點，升19點或0.7%，納斯達克指數收市報7218點，升58點或0.8%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7763點，升14點或0.2%，德國DAX指數收市報13202點，跌78點或0.6%，法國CAC指數收市報5489點，跌16點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報84.96元，較本港收市價高1.1%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.3元，較本港收市價高0.8%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.44元，較本港收市價高0.8%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11元，較本港收市價高1.1%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.97元，較本港收市價高1.5%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，又預料後市支持位為31000點。

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