油價新主宰？阿聯酋暗示OPEC和非OPEC產油國可能合並新聯盟

阿拉伯聯合酋長國石油部長暗示，除了聯合減產，OPEC和包括俄羅斯在內的非OPEC產油國將以更緊密的方式進行聯盟。

阿聯酋能源和工業部長Suhail al-Mazrouei周四在接受CNBC采訪時表示，全球石油生產商通過減產來穩定油價的努力正在發揮作用，並可能延期至2018年12月之後。

他說：“我對這些支持和幫助市場修正的國家充滿期待，他們有很大的機會可以團結在一起，塑造一個聯盟。”

Suhail al-Mazrouei表示，他預計油市將在2018年恢覆平衡，而且OPEC將繼續執行減產協議，一直到今年結束。

他表示：“OPEC非常重視我們在2017年11月會議做出的決定，將執行一整年。要實現供需的全面平衡，需要更多時間。”他預計2018年油市將實現供需平衡，但需要更多時間來消化過剩供應。

在去年11月30日的維也納會議上，OPEC成員國與俄羅斯等產油國發表聯合聲明，一致同意將減產協議延長到2018年底，並稱2018年6月將考慮是否進一步調整減產。

去年12月，路透援引兩名OPEC消息人士稱，OPEC設在維也納的秘書處已在為減產計劃的結束草擬一份應對計劃，其中包括多種不同方案，在可行性研究結束前討論計劃最後會是什麽樣子還為時尚早。不過他們明確表示，該方案將會是一個“延續性策略”，而不是單純的退出減產。

油價開年表現亮眼，國際布倫特油價一度突破70美元/桶關口。

本文來自華爾街見聞

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