【復牌】南戈壁(01878-HK)被裁決償還1150萬美元

南戈壁－Ｓ(01878-HK)公布，於2018年1月10日收到屬機密之部份仲裁裁決，內容有關公司的附屬公司SouthGobi Sands LLC(SGS)與FirstConcept Industrial Group Limited(前稱 First Concept Logistics Limited)有關煤炭供應協議之糾紛於香港之仲裁。

根據仲裁裁決，SGS被判令向First Concept償還1,150萬美元(即SGS 已收取作為購買煤炭之預付款項)，連同於收取預付款項之日至仲裁裁決日期期間按單利年利率6%計算之利息，以及其後直至悉數付款期間按單利年利率8%計算之利息。仲裁裁決為最終裁決，惟日後將裁決的有關仲裁費用除外。

公司目前正在考慮及審視其處理仲裁裁決之不同選擇，包括與First Concept就付款安排共同探索實際可行及符合雙方最佳利益之方法。在任何情況下，倘SGS未能實現仲裁裁決，FirstConcept可能於蒙古或其他適用的司法管轄區的法院申請透過司法措施向SGS執行仲裁裁決。公司將適時就此事項之狀況提供進一步最新情況。

股份今復牌。

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