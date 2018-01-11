〈大立光法說〉首季業績偏弱 分析師估恐引發進一步賣壓

股王大立光 (3008-TW) 目前股價徘徊在 1 年來的低檔區，但投顧及分析師仍對於大立光今年第 1 季的業績表示疑慮，並已有投顧業者下修大立光的首季營收及獲利預估值達 2 成，分析師黃漢成則指出，大立光股價明天開盤仍有遭殺低的可能性，不過在特定外資買盤敲進下，盤中應不至於會有太多低點。

投顧業者最新的報告指出，預估大立光今年第 1 季營收自 145.8 億元下修至 115.7 億元，季減 28.1%，年增 7%，下修後首季每股純益也由 61 元下修至 48.5 元。

雖然大立光今 (11) 日的法說會釋出去年第 4 季毛利率 71.69% 創新高，全年稅後純益為 259.77 億元，每股純益 193.66 元的獲利佳績，黃漢成指出，大立光第 4 季毛利率的攀高代表良率高速攀升，但是大立光所提出今年 1 月營收會較去年 12 月下滑， 2 月還會比 1 月下滑，今年前 2 月業績不排除比去年同期的 72.24 億元衰退，讓市場擔憂。

黃漢成指出，法人主要擔憂在大立光今年前 2 月恐較去年同期下滑，無法複製去年同期營收年成長 37.2% 的業績上升動能，今年單季業績偏弱走勢恐再引發市場籌碼鬆動。

證券分析師張陳浩則表示，大立光第 4 季表現符合市場對其良率提升後的獲利預估，但大立光透露今年前 2 月業績則讓市場失望。

大立光 2017 年全年營收 531.28 億元，毛利率 69.38%，稅後純益為 259.77 億元，營收年增率 10%，毛利率年增 2.77 個百分點，稅後純益年增 14.27%，每股純益 193.66 元，創新高。

大立光股價今天收在 3730 元，以今天盤中最低價作收，創近 1 年收盤新低價，較昨日下跌 45 元或 1.19%，成交量 834 張。法人進出方面，外資賣超 58 張、投信賣超 18 張，自營商沒有進出，三大法人合計賣超 76 張。