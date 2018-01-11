歐洲央行考慮年初調整前瞻指引 歐元快速上漲擊穿1.20

歐洲央行在上月會議中按兵不動，不過今日公布的當時會議紀要顯示，其可能考慮在 2018 年初逐漸調整前瞻指引，以反映經濟增長前景的改善。會議紀要公布後，歐元迅速上漲。

12 月會議紀要提到，「與貨幣政策立場以及前瞻指引各個維度相關的措辭，在下一年年初可能要重新審視。」「大多數人認為，對外交流需要逐步改變。」

在當時會議上，歐洲央行選擇按兵不動，不過上調了 2017~2019 年 GDP 增速預期，對 2020 年通膨率作出的首次預測為 1.7%，與「接近但低於 2%」的政策目標仍有一段距離。

在那之前，歐洲央行在去年 10 月的政策會議上表示，維持三大利率不變，但是將月度購債計劃從 600 億歐元削減至 300 億歐元，起始時間正式 2018 年 1 月。

今日公布的當時會議紀要中還表示，薪資表現出現一些令人欣慰的跡象，但通膨仍構成擔憂。

會議紀要顯示，歐洲央行認同，若通貨再膨脹持續，必須調整溝通。對通膨壓力將持續更有信心。近期核心通膨的下行壓力是由於暫時性因素造成的。

歐元 / 美元突破 1.20 關口，日內漲 0.5%；歐洲 Stoxx 600 指數回吐日內全部漲幅。

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『新聞來源／華爾街見聞』