勞基法懶人包國民黨勞動部版比一比

勞基法部分條文修正案 10 日在立法院臨時會中闖關成功，新的勞基法將「有條件」地放寬「輪班間隔 11 小時」、「7 休 1」，勞動部稱這給予勞資雙方彈性，對國家經濟有幫助；國民黨製表批評說，新制勞基法讓勞工可連上 12 天班、加班換補休，兌現期限看著辦，砲轟這是「過勞疾時數，全民做功德」。

根據勞動部公布的資料，此次勞基法修正案共有 6 大重點：

一、每月加班上限 46 小時，改成 46 小時原則不變，經勞資協議，3 個月總加班時數 138 小時，單月最高可達 54 小時。

二、加班費加成計算維持不變。

三、加班領加班費，改成勞工可依其意願選擇，加班費可以換補休，若雇主強迫會受處罰。

四、7 天週期可休 1 天，調整為周休二日不變，例假日彈性要調整需經過雙重把關機制。

五、輪班需間隔 11 小時，修正為輪班工作制度設計上，需落實輪班間隔 11 小時，8 小時是例外，且須經政府把關。

六、特休當年需休完，改為特休假今年沒休完可以留到明年休，明年底或契約終止，未休完的特休假，仍應給予工資。

針對國民黨的圖表，民進黨發言人鄭運鵬批評，一個執政過的政黨，還在用這種以偏概全的懶人包唬弄國人，實在令人遺憾，製作這種內容，只能說國民黨有「懶人」，政策沒有「包」。

鄭運鵬說，法律條文，和如何執行，相關部會都有完整資料和懶人包，歡迎國民黨仔細研讀，執政黨承擔政治責任，也不怕在野黨政策挑毛病，只怕國民黨因為懶惰只傳遞謠言資訊。





▲勞動部公布的勞基法修法重點懶人包。（圖／勞動部提供）

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