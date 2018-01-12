超羨慕／賴清德給全體公務員信加薪3%回溯至元月薪資

行政院長賴清德今 (11) 日宣布為公務員加薪，3% 的加薪額度回溯至元月份薪資裡，賴清德也希望企業能夠跟進，刺激經濟成長。

賴清德 11 日發表一封給公務員的信，信中先感謝全體公務員以服務人民為己責，不辭辛勞默默付出，因此在上任後，即重新調整原本 107 年度總預算案，將為全體軍公教人員加薪 3%，更希望藉由政府帶頭加薪，帶動民間企業一併加薪，以促進內需，刺激經濟成長。

近日有媒體報導為何公務員元月份的薪資仍未見到加薪，賴清德也特別說明，由於這部分的預算屬於新增計畫，必須等立法院審議通過後才能動支，行政院在此刻正召開立法院臨時會，積極與委員們溝通說明，讓 107 年度總預算案順利通過，屆時加薪 3% 額度即可回溯至元月份薪資裡，也讓全體軍公教人員在農曆過年前，都能加添彩頭喜氣。

賴清德表示，新的一年，行政院除將持續落實「文化台灣」、「綠能矽島」、「智慧國家」、「公義社會」、「幸福家園」五大施政目標外，也將以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」的願景做為施政主軸，衷心期盼能與大家繼續努力，共同建設台灣成為安居樂業及安身立命的好所在。

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