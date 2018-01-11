去年電支交易近200億 金管會點頭專營業者增至6家

金管會 11 日核准街口公司申請專營電子支付機構業務的許可，這也是金管會核准的第 6 家專營電子支付機構，未來可經營業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉。

除街口之外，早已取得金管會專營電子支付機構許可的業者包括橘子支、ezPay 台灣電子支付、國際連、歐付寶、智付寶，而根據金管會統計，去（2017）年截至 11 月，5 家專營電子支付機構交易金額達 20.5 億元，會員人數 75 萬人，若包含兼營電子支付機構，去年前 11 月包含專營及兼營的電子支付交易總金額有 188.5 億元，使用人數 182 萬人。

金管會表示，依「電子支付機構管理條例」第 10 條第 1 項規定，經營專營電子支付機構業務者，應檢具相關文件向主管機關申請許可。街口公司依規定檢具相關文件申請專營電子支付機構業務，金管會經洽會中央銀行意見後，審核通過申請案，街口資本額 5.1 億元，未來可經營業務項目包括代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付帳戶間款項移轉。

金管會指出，包括這次核准的街口，目前國內共計已有 6 專營電子支付機構及 25 家兼營電子支付機構，金管會將持續建構健全且彈性的法規環境，鼓勵金融機構提供消費者更多元、便利及安全的電子支付工具，進而建立安全、便利及信賴的金流支付環境，協助電子支付及電子商務產業的發展。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』