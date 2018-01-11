外資喊加碼卻賣出 再砍鴻海2.5萬張 三大法人賣超6.7億元

台股今 (11) 日走勢相對疲弱，雖有鴻海營收創高以及被動元件電阻漲價的利多因素，但是仍不敵市場觀望大立光法說，加上台積電又跳空跌破季線，終場下跌 21.03 點，以 10810.06 點作收。三大法人持續土洋對作，外資賣超 11.41 億元，投信買超 2.94 億元，自營商買超 1.74 億元，合計賣超 6.72 億元。

期貨部分，三大法人也是土洋對作，外資減碼多單 1257 口，淨部位多單來到 52468 口；投信回補空單 451 口，淨部位空單來到 32902 口；自營商回補空單 858 口，淨部位空單來到 3408 口，合計三大法人加碼多單 22 口，淨部位多單為 16158 口。

外資今天賣壓都集中在權值股，電子族群更是大宗，包括鴻海、聯電、華邦電、台積電、仁寶、光寶科、台達電、廣達等都入列，金融及傳產則是以二線廠較多。

傳產權值股相對還是見到外資較多買盤，其中力麗高居外資買超首位，鋼鐵龍頭廠中鋼，水泥廠亞泥，航運股華航，塑化股台塑等，都是外資買超標的。

金融部分外資也是買多於賣，包括中信金、富邦金、新光金、元大金、玉山金、合庫金、國泰金、台新金、永豐金、國票金等，都見到外資繼續加碼。

ETF 部分，外資則是中止連續 10 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是由賣轉買；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 10 天賣超，但賣超張數大幅縮小到 1800 張。

外資集中市場買超第 1 名為力麗，買超張數 13039 張，第 2 名中信金，買超 6836 張，第 3 名友達，買超 6230 張，第 4 名富邦金，買超 5914 張，第 5 名中鋼，買超 5744 張。6 到 10 名依序為，新光金，買超 4895 張；燿華，買超 4851 張；元大滬深 300 正 2，買超 4245 張；亞泥，買超 3864 張；長榮航，買超 3631 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 25527 張，第 2 名 FH 富時不動產，賣超張數 24992 張，第 3 名聯電，賣超 23975 張，第 4 名華邦電，賣超 22480 張，第 5 名英業達，賣超 7500 張。6 到 10 名依序為，台積電，賣超 7078 張；仁寶，賣超 6873 張；中石化，賣超 3273 張；旺宏，賣超 3155 張；國喬，賣超 2750 張。

法人表示，外資今天賣超雖然縮小，但是卻集中火力在電子權值股身上，包括鴻海、聯電及華邦電都有超過 2 萬張的賣超，連台積電外資也是連 2 天賣超，顯示外資心態確實轉為保守，接下來就看大立光法說會公布的財報以及營運展望，能否讓外資不要持續調節，否則指數恐將繼續回測 10700 點的跳空缺口。