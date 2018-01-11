遠傳去年EPS達3.33元 15日開賣Samsung Galaxy A8/A8+

遠傳 (4904) 今(11)日宣布將於 15 日開賣 Samsung Galaxy A8 系列，強調搭配遠傳 4.5G 超極速方案，月付 1,399 元，手機 990 元起，攜碼 / 續約手機 0 元起。

遠傳去年 12 月合併總營收為 76.64 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 19.48 億元與 5.31 億元，年成長均為 3.1%；2017 年全年度營收 920.70 億元，每股稅後盈餘達 3.33 元，全年財測達成率為 100.9%。遠傳電信發言人郎亞玲表示，遠傳 4G 月租型客戶滲透率目標已於去年 11 月提前達成目標，而截至去年底，4G 月租型客戶滲透率為 81%。遠傳獲得國際深具公信力公司 Ookla 旗下 SpeedTest 網站公布 2017 年度的最新調查的網速冠軍，而在離島偏鄉村里 LTE 訊號涵蓋已達成超過 95% 以上。



遠傳指出，三星 Galaxy A8 和 A8 + 延續 Galaxy A 系列對獨特風格與實用性的追求，除搭載多項旗艦級手機規格外，更著重消費者喜愛的相機功能，包括：前置雙鏡頭、F1.7 大光圈，以及革命性的 18.5:9 超大全螢幕設計，讓玩遊戲、看影片超具臨場感，同時，保有 Samsung Pay、Always On Display 以及 IP68 防水防塵等功能，為 Galaxy A 系列手機帶來超越以往的實用性和便利性。Galaxy A8 和 A8 + 更是首款支援 Gear VR 的 A 系列手機，也開啟中階手機的 Galaxy 生態圈。



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