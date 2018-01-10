外資降目標價來真的 鴻海遭砍2.6萬張創半月高 三大法人賣超27億元

台股今 (10) 日受蘋概權值股急殺，儘管股王大立光力守平盤之上，紡纖與鋼鐵也紛紛吸引買盤，但是台積電及鴻海成賣壓調節主力，指數一度大跌近百點，終場下跌 83.8 點，以 10831.09 點作收。三大法人持續土洋對作，外資賣超 32.2 億元，投信買超 3.35 億元，自營商買超 1.18 億元，合計賣超 27.67 億元。

期貨部分，三大法人自營商持續偏空，外資加碼多單 412 口，淨部位多單來到 53725 口；投信回補空單 311 口，淨部位空單來到 33353 口；自營商加碼空單 3809 口，淨部位空單來到 4293 口，合計三大法人減碼多單 3086 口，淨部位多單為 16079 口。

外資今日大舉賣超鴻海，連帶拖累華邦電、聯電、群創、南亞科、英業達等主要權值股，全數都遭外資賣超，相較之下傳產股則獲外資青睞，包括中鋼、力麗、遠東新、大成鋼等具季節性旺季或是產業供需趨穩等個股，皆成外資避風港。

至於金融股，同樣出現外資連 2 日全面買超，其中外資買超前 10 名當中就有 4 檔金控股，包括永豐金、元大金、新光金、玉山金等，另外國泰金、富邦金、開發金、中信金、台新金、合庫金、第一金、兆豐金、華南金、國票金等，外資也都站在買方。

ETF 部分，外資連 10 日買超台灣 50，不過終止連續 9 日買超台灣 50 正 2；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續第 9 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超張數 15740 張，第 2 名富邦上証正 2，買超 6786 張，第 3 名中鋼，買超 6444 張，第 4 名友達，買超 6139 張，第 5 名永豐金，買超 5993 張。6 到 10 名依序為，力麗，買超 5189 張；元大金，買超 4613 張；新光金，買超 4613 張；玉山金，買超 4488 張；大同，買超 4235 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 26124 張，第 2 名華邦電，賣超張數 24280 張，第 3 名元大台灣 50 反 1，賣超 19964 張，第 4 名聯電，賣超 17633 張，第 5 名群創，賣超 8974 張。6 到 10 名依序為，南亞科，賣超 4902 張；嘉聯益，賣超 4071 張；英業達，賣超 3731 張；美律，賣超 3309 張；奇鋐，賣超 3056 張。

法人表示，外資今天賣超有擴大跡象，其中鴻海更因為外資調降目標價，遭外資大砍 2.6 萬張，但鴻家軍未明顯受到衝擊，包括鴻準、GIS-KY、京鼎、建漢等雖遭賣超，但僅約數百張，整體來看，外資對蘋概權值股信心依然不足，恐怕要等到蘋果公布去年第 4 季財報，如果優於外界預期，蘋概股才有回穩機會。