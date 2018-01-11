新聞

當前都市更新 困難重重的12大癥結點
※來源：理財周刊

文．莊孟翰 (前淡江大學產業經濟系副教授)

Ｑ：去年連續參加了四場公聽會，如今法令也修好了，不過都更仍舊裹足不前，根據台北市都更處統計，自 2006 年至 2017 年，經審議會審議共 380 案，當中核定實施案為 287 案，目前已完工 111 案，並有 67 案還在施工中，而由近三年觀察，2015 年的審議案仍有 45 件，至 2016 年微幅衰退至 40 件，不過截至 2017 年僅剩 27 件，三年間驟減 60％。請問莊教授，都更不斷修法但仍未見成效，申請案件也逐年下降，究竟問題出在哪哩？

Ａ：當前房市景氣衰退明顯，在超額供給之下，房價不斷下探，空屋餘屋量日漸擴大，尤其少子化衝擊之下，台灣也即將面臨人口老化問題，都更必將更加難以推動，更何況當前住宅政策也必須思考「在宅老化」的問題。

其次，究竟應該如何進行交叉補帖，都更後持有稅大幅提高，以及城鄉差距等應該如何解決？否則即便協助辦理貸款，也無法支付高額的利息，因此「以房養老＋以房養房」的計畫可能也未必行得通。基本上老年人口不是退休，就是沒有其他收入來源，生活重心既在養老，通常都很怕都更過程節外生枝而無法如期搬回來。

此外，在高房價的都會區，除稅負因素之外，因醫療設施完備，又習慣周圍生活環境，大都不願意輕言都更而搬離原來熟悉的生活圈。過去四十年，政府曾不斷推出購置及興建國宅計畫，惟以日本經驗而言，現階段八百二十萬戶空屋當中，已有不少淪為犯罪溫床而成為治安死角，現今政府也只一味的想大量興建社會住宅，而在推動都更過程又沒兼顧安養或長照的實際需求，難保未來也會步上日本後塵。

由上所述，分別歸納當前都更十二大主要癥結如下。

一、一部法令行遍天下？

當前都更法令似乎只適用於天龍國，忽略雙北以南房價落差問題，都更原本就與房市景氣連動，雙北原本房價遠高於中南部，又有一些可以蓋豪宅的精華地段，哪一區域可以獲得較大的利益，也較易成為建商願意整合的地區，然中南部房屋型態多為透天厝，更新時雖擁有較大的土地面積，或許建商也可選擇興建電梯華廈，惟就實務面加以考量，每個月的維修費用約三千六百元，加上完成後需負擔較高的房屋稅、管理費等，對鄉村地區而言，一個月多負擔一萬餘元也是一筆不小的開支。

不過，因其他四都房價普遍偏低，建商直接以購地或協議合建方式反而更為簡便，除非地點很好，否則不會貿然介入。然而，都更修法並未周全考慮到這些相關細節，僅以天龍國思維，意欲一部法令行遍天下，終致中南部都更推動難上加難。

二、理論與實務差距太大

其實都更始終來自於人性，當中最喬不攏的就是人性，更何況都更條件變變變，並非一成不變，期間疑難雜症更是不勝枚舉，目前我們只看到 397 萬戶的都更大餅，雙北僅佔 32％，很多是看得到吃不到。此外，有些地區空屋餘屋量大，譬如淡水、新莊及板橋等，在景氣尚未落底之前，彼此寧可靜觀其變。

長久以來，都更始終存在理論與實務間極大落差，例如上述中南部透天厝的都更便是一例，都更流程表面看來很簡單，其實中間潛藏很多難以解決的死角或漏洞，其因在於當前都更所面臨最大的問題「法令面見解不一」、「制度面不夠完備」、「實務面不夠務實」與「人性面貪婪杯葛」等，因此，今後主管機關究應如何「對症下藥」研擬對策，以突破瓶頸，仍有待後續追蹤觀察。

此外，由國發會的人口推計資料顯示，十五歲以下人口到 2060 年會減少 139 萬人，青壯年減少 783 萬人，老年人則增加 404 萬人，未來少子化趨勢，加上老年人口不斷攀升，因此，在政策推動過程，也應將高齡化社會及在宅老化問題列入全盤考量。

三、都更條件變、變、變：景氣→房價→造價→估價→共同負擔比例

都更常忽略景氣變動問題，當景氣來臨，都更後房價增值驚人，建商及都更戶皆大歡喜。然而，2014 年七月政府打房開出第一槍，2016 年房地合一稅上路，房市景氣轉折，建商原本汲汲營營的渴望開發都更案，但在房價驟跌，共同負擔比例提升之下，不少建商開始打退堂鼓，遂使得都更進度愈來愈緩慢。

四、一百個都更戶，有一千個疑難雜症?!

通常一個都更案由整合到興建完成約要七、八年的時間，當中只要有人提出異議，便會隨之延宕，如同永春案，即使已開始施工，也不得不喊停，除管銷及利息損失之外，影響最大的還有兩點，其一為景氣衰退、房價下跌，共同負擔比例提高，其二為規劃設計對房價的衝擊。

一個都更案要歷經長久時間從事業計畫到權利變換，當中法令太過複雜，如果又是規模較大的社區，主管機關大都希望以都市再生觀念進行開發，當然最好是一萬平方公尺以上的面積，譬如日本的六本木、表參道等，整合時間動輒十五、二十年，但在當前台灣地狹人稠，加以公權力不彰，都更推動更加不易。

五、政策面：由上而下，缺乏縱向與橫向溝通聯結

雖然公聽會上常見中央官員指責地方政府行政怠惰，但事實是，新竹縣政府曾有一都更案，從 2015 年至 2017 年歷經九次招商，期間因景氣問題，一再流標，可見當前都更困難因素不少，因此，應該由上而下不厭其煩的去做溝通，而不是上下沒有協調好，稅負問題也沒有考慮周到，一味責怪地方政府，依舊無濟於事。愚意以為，既然中央官員認為地方政府怠忽職責，那也得提出一套具體可行的辦法，好讓大家共同遵循！

六、法令面：法令複雜，見解不一

建議都更應成立不動產專業法庭，否則如永春案的例子將會層出不窮，最常見的便是代拆問題，此時公權力要如何介入，就成為當前最棘手的問題，因此，勢必要有前例作為依循，否則法官及一般民眾恐永無交集。倘若法院能夠速審速決，有執法人員做後盾，主管機關就不會互踢皮球，彼此推諉卸責，都更戶也不致予取予求。

 

來源：《理財周刊》 907 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》

留言載入中...

相關新聞