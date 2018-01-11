文．洪寶山 (理財周刊發行人)

台灣薪水十幾年來陷於低谷難以爬升，年輕人又有 22Ｋ緊箍咒，苦不堪言，但從媒體報導也很清楚，台灣仍有著一批又一批的年輕人有著優異表現，未必銜著金湯匙也能有所作為，所以環境是死的，人是活的，只要用對方法、願意做，沒有成不了的大事。

要有錢，必須捲起袖子、撩起褲管跳進去做才有機會。首先要問的是，何種機會最適合我？然後自省：為什麼是我？我有什麼？一步步找出自己的優勢，當然更會看見自己不足的地方。如果就這麼打退堂鼓，就真的注定成為魯蛇，但若你不甘於此，了解自己的界限想盡辦法去突破，就有機會進入贏者圈。成功或失敗，在於自己為與不為。

有一份穩定且具發展性的工作，對初出社會的年輕人是很重要的，沒有第一份薪水，奢談第一桶金，當然，一般年輕人剛出道不可能高薪，就需要計畫理財，那就是另一門需要學習的功課了。一樣的道理，能否致富，也在自己的為與不為。

我是三級貧戶出身，北上念大學做送報生，當時領的也是低薪，但我從工作中觀察到，既然要送報，是否可以挾帶廣告海報一起送，於是我多了一份收入。然後我又想，我一人送是一份錢，如果招攬更多同學一起做，就可以做得更多，於是我開始組成團隊，擴大我的收入。然後用這筆錢租了房子，我住一間，其他房間租給同學，等於我自己免繳房租外還有小賺。幾年下來攢了筆小錢，我立刻就買了間房子，這一切都發生在我的學生時代。

也許現在房價高不可攀，無法像我當時那樣容易入手，但別忘了，我當時的收入更是比現在低很多。我想表達的是，只要去找機會，只要肯去做，人生就會不一樣。如果當時我只是哀怨自己的家庭背景、自身的殘疾，而坐等別人可憐我，就不會有今天的我。

所謂理財，就是要管理好財務，把有限收入做最有效益的分配。務必把錢做兩種投資，一種是投資理財商品，另一個就是投資自己。記得王品集團創辦人戴勝益曾說過，月薪不到五萬元不要儲蓄，針對這點，張忠謀就認為可以投資自己，讓自己職能加分，為未來加薪做好準備。

低薪更要理財，理才也理財，就有機會創造財富。

來源：《理財周刊》 907 期

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