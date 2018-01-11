中國外管局稱減持美債是假消息 金價自4個月高點下滑 美元上漲

週四交易，黃金價格下滑，係因中國外管局回應，媒體報導中國將減持或暫停購買美債的消息錯誤後，美元兌多數競爭貨幣回升。

(相關報導：中國考慮減持或暫時停買美債？外管局：假的！)

交易時間 3:05AM ET (0805GMT)，COMEX 黃金期貨價格每盎司 1316.70 美元，較前一交易日下跌 2.70 美元或約 0.2%。

在金價升至 1328.60 美元站上 4 個月高點後，週三媒體報導中國將減持或暫停購買美債，當日是黃金連續 3 個交易日來首次收高。

然而，中國外管局週四便於自家網站澄清了此一說法，刺激投資者買回美元和美債，削弱黃金吸引力。

美元兌一籃子 6 大貨幣上漲 0.2% 至 92.28，週三該指數一度下降至 91.66。美國 10 年期公債殖利率週三站上 10 個月高點 2.597%，週四也應訊拉回。

美國商務部週四即將公布 12 月份生產者物價指數 (PPI)，這是美國通膨重要數據之一。

其他金屬交易，白銀期貨價格變動不大，維持在每盎司 17.02 美元。鈀金價格上漲了 0.4％至 1081.45 美元，因汽車產業需求大增，本周一開始鈀金價格就創下 1098.35 美元的記錄高點。

然而，白金價格則下滑 0.1% 至每盎司 978.30 美元。3 月交割的銅價上漲 0.4% 至每磅 3.248 美元。