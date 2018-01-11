貴金屬盤後─美元轉弱 黃金收高5.60美元 收復近來部份跌幅

黃金價格週三收高，收復近來的部份跌幅，盤中一度觸及近四個月高點。美元兌主要外幣轉弱，提供了黃金利多。

2 月黃金上漲 5.60 美元，或 0.4%，收於每盎司 1319.30 美元，盤中觸及 1328.60 美元，創 9 月 15 日以來高點。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.3%。美元兌日元下跌逾 1%，日本央行本週縮減購買長期日本公債，為日元利多。

由於大多商品係以美元計價，美元疲弱提供了該類商品支撑，因對持有其他貨幣的投資人而言，該類商品變得較為便宜。美國股市疲弱，亦有助投資人重返黃金市場。

分析師說，許多投資人感到股價嚴重高估，因而退出股市，黃金價格則上漲，下跌風險有限。

由於幾位聯準會 (Fed) 官員對 2018 年的升息速度有疑慮，美元近來下跌。但仍有官員認為，財政振興措施恐使經濟過熱，未來升息可能超過二次或三次。

美國 10 年期債券殖利率上升達 3.1 基點至 2.59%，但黃金市場並未在意。週三，美元對黃金影響較大。

報導引述消息人士的話指出，北京官員已建議中國政府降低 -- 甚至停止 -- 買進美國政府公債。中國官員認為，與其他資產相較，美國公債吸引力已減少。報導並指出，二國間的貿易緊張，也可能是減少或停止購買的理由。

其他金屬交易方面，3 月鈀金下跌 1.9% 至每盎司 1077.40 美元。

4 月白金上漲 0.7% 至每盎司 978.80 美元。3 月白銀上漲 0.2% 至每盎司 17.035 美元。

3 月銅上漲 0.6% 至每磅 3.236 美元。