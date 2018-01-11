如果中國真的暫緩買美債 市場會遭受多大影響？

摘要：一條關於中國考慮暫緩增持美債的消息席捲資本市場，有擔憂聲音認為，此舉一旦發生將衝擊全球資本市場，危及目前處於協同復甦的全球經濟。但也有評論認為，美債這片海太廣闊了，即便是像中國這樣一條巨鯨也難以掀起巨浪。

周三，一條關於中國考慮暫緩增持美債的消息席捲資本市場，美元、美債遭到劇烈拋售，美股收跌，避險資產黃金強勢拉升。

中國作為美國公債的最大買家，任何風吹草動都牽動市場神經。

中國目前持有 1.2 兆美元美債，僅次於聯準會 2.4 兆美元的持有量。有擔憂的聲音認為，中國如果劇烈改變持有策略將衝擊全球資本市場，危及目前處於協同復甦的全球經濟，並且損害到自己作為美債最大海外債權國的利益。

Zerohedge 援引花旗策略師 Steve Englander 觀點稱，如果中國採取行動，可能會導致人們開始質疑當前牛市的可持續性。中國未來或將面臨其他國家對此舉導致他們貨幣升值、債券殖利率走高，股市下跌的質問。

但彭博評論文章認為實際影響有限。去年前 10 個月，中國累計購買了 1310 億美元美債，平均每個月購買量約為 130 億美元。而相比之下，美債每天在一級交易商之間的交易量超過 5000 億美元。

該評論文章表示，雖然中國的實際購買量可能比官方數據要大，但美債這片海太廣闊了，即便是像中國這樣一條巨鯨也難以掀起巨浪。

美國財政部官員 David Malpass 昨日表示，美國公債市場規模為 14.5 兆美元，為全球最大，對美國公債市場信心十足。他說道：" 美國公債市場是世界範圍內具有深度的、表現強勁的市場，因此我們相信，隨著經濟走強，其仍是一個有深度且表現強勁的市場。」

昨天，10 年期美債殖利率飆漲至約 2.6%，創下十個月新高，但拋售並沒有持續，隨後在美國財政部公債拍賣火熱需求的影響下，美債殖利率有所回落，目前報 2.551%。





美債牛市告終？

除了來自中國方面的影響，川普政府威脅退出北美貿易協定，以及美國稅改可能帶來的通膨隱憂都被認為是導致美債遭遇拋售的原因。此外，在本周二日本央行公布調整購債後，美債價格進一步跌向熊市。

日前，「債券之王」葛洛斯 (Bill Gross) 宣告 25 年美債牛市壽終正寢。美東時間本周二午間，葛洛斯目前任職的駿利亨德森投資公司官方 Twitter 發帖，引述葛洛斯評論稱，債券熊市今天得到確認。5 年和 10 年期美債 25 年的長期趨勢線被打破。

有「新債王」之稱的 Jeffrey Gundlach 也發表了看空債市的觀點，邏輯是央行政策正在走向「量化緊縮時代」。

不過，在葛洛斯發表上述做空美債評論後，也在周三，葛洛斯參與創立的前全球最大共同基金 PIMCO 現任首席投資官 Dan Ivascyn 卻發表了截然不同的看法。

Ivascyn 向路透表示，PIMCO 會考慮在債市進一步走軟時增持美國公債。Ivascyn 認為，中美貿易政策是債市今年的風險，債市波動可能短期加大。但現在「斷言熊市開始了還為時過早。」

中國對美債需求下降

引發市場動盪的彭博報導文章稱，中國定期對外儲投資進行評估；在最近一次評估中，部分官員認為美債相較其他資產的吸引力減弱，疊加中美貿易摩擦等因素，可能支持中國減緩或者暫停增持美債。目前不確定上述建議是否被採納。

德意志銀行宏觀策略師 Alan Ruskin 表示，鑒於美國可能採取的貿易保護主義措施，中國先發制人地採取措施限制美國的行動是合理的。

但隨著中國經常帳戶盈餘、中國外匯存底的下降，中國對美債需求的減少是不爭的事實。

對於中國考慮放緩或暫停購買美國公債消息，葛洛斯表示這是他對美債看法負面的一個原因。他認為，有「跡象」顯示，為實現投資組合多元化，中國已經在拋售持有的部分美債。

但金融部落格 Zerohedge 援引聯準會數據稱，在 12 月第二周觸及 3.05 兆美元的歷史高位後，外公債權人持有美國公債的數額幾乎沒有變化，在過去兩周內僅小幅減少 300 億美元至 3.02 兆美元。





聯準會縮表會否受到影響？

對於周三晨間有關中國將放緩或者停止購買美債的傳聞，芝加哥聯儲主席埃文斯 (CharlesL Evans) 表示對此沒有強烈的看法。他指出，過去幾年中國採取了多種方式來平衡他們國際債券投資組合，但是對於這個新消息他本人還沒有看到相關報導。

達拉斯聯儲主席卡普蘭 (Robert Kaplan) 周三稱，中國對美債的需求減弱，不太可能幹擾聯準會繼續逐漸減少所持債券的計劃。

他指出，「目前我們仍計劃逐漸減少所持債券，該進程依然可能是非常可控的。同時，我們也必須觀望這些反向做法是如何開展的，在當前全球流動性創紀錄的背景下，很難預計這一趨勢會如何發展。」

美國聖路易斯聯儲主席布拉德 (James Bullard) 則認為市場對這個消息反應過度了，他表示，幾年前當中國賣出約 1 兆美元的外匯存底時，市場反應沒有這麼大。

『新聞來源／華爾街見聞』