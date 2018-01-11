【日盛投顧】回測10日線

◆盤勢分析

1. 週四台股開低震盪，最高點 10,844 點未收復 5 日線（10,870 點），最低點 10,770 點失守 10 日線（10,792 點），終場指數下跌 21.03 點，跌幅 0.19%，收在 10,810.06 點，成交金額為 1,211.77 億元，小於 5 日均量（1,354 億元）但大於 20 日均量（1,152 億元）。三大法人合計賣超 6.73 億元：外資賣超 11.41 億元、投信買超 2.94 億元、自營商買超 1.74 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：量能若能維持在 20 日均量之上較有利延續多頭走勢。

（2）、均線：支撐為季線（10,672 點），壓力為 5 日線至 10,934 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（81）大於 50，短線偏多整理。

3. 選股方向可留意 CES 概念股、半導體、被動元件、3D 感測、原物料、生技、金融、中國內需等。

被動元件、原物料及中國消費為近期盤面主流

1. 半導體：

3289 宜特、3587 閎康、3583 辛耘、3680 家登、2464 盟立、5536 聖暉、6196 帆宣等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓攻工控及車用。IC 設計為元月做夢行情常勝軍，指標有 2454 聯發科、3227 原相、2401 凌陽、4947 昂寶 - KY、3443 創意、3661 世芯 - KY、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智、6435 大中、8261 富鼎、6411 晶焱等，通路商 2359 所羅門近期搭上 AI 列車。

2. 被動元件：

漲價及缺貨題材加持，資金由龍頭的 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂等擴散到二、三線的 6127 九豪、3537 堡達、2478 大毅、3624 光頡、6173 信昌電、3090 日電貿、2481 強茂等。

3.3D 感測：

3D 感測 2018 年有機會延續台股一哥的地位，相關的 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤長線可持續留意。

4. 工業 4.0：

受惠中國及美國拼智慧製造，2049 上銀、8374 羅昇、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6414 樺漢、3413 京鼎、6188 廣明等為指標。

5. 電競：

CES 展電競微亮點之一，相關公司有 2376 技嘉、2377 微星、2353 宏碁、2357 華碩等。

6. 原物料：

美國基礎建設 2018 年有機會帶動原物料需求增溫，銅 2009 第一銅、1605 華新、塑化 1326 台化、1305 華夏、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化、1723 中碳、橡膠 2104 中橡、造紙 1909 榮成、1907 永豐餘、水泥 1101 台泥、1103 嘉泥、鋼鐵 2014 中鴻、2027 大成鋼、2031 新光鋼、2023 燁輝、9958 世紀鋼、2025 千興等為台股近期熱門族群及個股。

7. 運輸：

全球景氣進入擴張期對海運有利，2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海等可受惠。

8. 中國消費：

中國購物、餐飲、教育、影視、童裝、自行車、鞋類等市場成長快速，相關公司有 2915 潤泰全、2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY、8933 愛地雅、8404 百和興業 - KY、9938 百合等。

9. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，週四佔大盤成交比重大於 5%，指標可觀察 2823 中壽、2881 富邦金、2882 國泰金 2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

10. 生技：

長期將受惠銀髮商機及全球健保改革，相關個股包括新藥 4147 中裕、4162 智擎、學名藥 4105 東洋、醫材 4129 聯合、4107 邦特、保健食品 8436 大江、防疫 4142 國光生、6452 康友 - KY 等。