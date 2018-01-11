【豐銀投顧】傳產、金融過熱！電子藉題發揮！

昨晚歐美股市都出現較大幅度的震盪，尤其是美股中的費半指數，連續兩天都出現拉回，而且拉回的力道相對重，當然對於台股的指數表現肯定是個沉重賣壓，而主要影響的關鍵因素就是美元指數的反彈走勢，預估美元指數將有機會彈到 93-93.5 附近，為何美元指數短線會出現如此強勁的反彈呢？原因就在日本央行宣佈縮減購債規模，這個決定讓日圓短線匯率出現升值，就是引動這次美元強彈的主因！

從日本央行都已經開始進行縮表的舉動看起來，今年歐洲央行的資金緊縮勢必會跟上腳步，一旦中、美、歐以及日本都開始進行縮表，市場上資金緊縮速度將會比過去預期來得快，再加上近期布蘭特原油持續向上挑戰 7 字頭一桶，可以預期今年通膨升溫速度將會比市場預期更快，FED 今年的升息步調是否加快就成為今年全球市場中最重要、最關鍵的指標，再加上台灣央行在換總裁之後，預期也將會跟上國際升息趨勢，目前全球無風險利率指標─美國十年期公債殖利率快速地向上噴出，已經來到 2.55% 的水準，債市的新、舊任天王岡拉克、葛洛斯都說債市已經快面臨崩盤的臨界點，其臨界點分別在 2.63%、2.4%，新天王甚至說若不是因為他管理債券基金，一定要買債券，他真的不想持有債券部位！可見得今年的債市將進入熊掌中，當然殖利率攀升勢必會讓股市的本益比下修，指數未來將會面臨沉重的壓力！

當然指數並非是一朝一夕就可以轉空，或是直接 V 型反轉向下的，要走空也一定要經過一段時間盤頭、均線反轉破線或破頸線，然後所有均線轉為空頭排列，才算是正式翻空，這個過程需要至少一年以上的時間，就現在台股看起來，仍然是多頭格局，只是短線進入整理，若是時間拉長來看，台股的大頸線一直都沒跌破，所以了不起就是中繼整理，只是短線在操作上必須要留意風險，尤其是電子股在修正本益比時，將會比較激烈，以大立光為例就可知道；至於金融、傳產短線有過熱現象，可利用短線三日 K 線有無轉空來進行停利，後續可再擇機介入價值被低估的標的。

(豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供)