如何制定家庭債務還款計畫？

撰文：劉姵呈

現年 29 歲的 Penny，擔任外商公司的小主管助理，每月收入約 4 萬 5,000 元，最多存下 2 萬 5,000 元，學貸還完後目前約有 30 萬元存款。由於父母離異，長期都是母親獨自負擔家計。

2017 年年初，她才得知母親其實有 300 萬元的債務，讓她原本看似順利的人生計畫有了隱憂。目前這一家 4 口在新北市租屋，母親尚在負擔弟弟的生活費。Penny 希望能協助母親有計畫地償還債務，也能完成一家人擁有自己房子的夢想。希望能提供她們家一個可解決問題的方案，讓她能更安心的完成其他人生目標。

像 Penny 這樣遇到家庭負債的問題，在台灣恐怕日漸增加中。根據德國安聯集團的「2017 年全球財富報告」指出，近 3 年台灣家庭負債金額的年成長率達 4.8%，平均每戶家庭負債金額為 168 萬 5,000 元，因此家戶負債比（家庭負債占 GDP 比重）近 90%，在亞洲中僅次南韓。

根據公勝保險經紀人米樂事業部經理何英翰的了解，台灣家庭負債的主要來源為房貸、消費貸款，以及中小企業主為資金調度而以個人名義申請的有擔保授信貸款。何英翰指出，過去常見的情況是，為了親情之故，許多人將全部積蓄用來償還家人的債務，但這樣的方法，不一定能完全解決家庭負債，反而打亂自己的人生規畫，甚至連自己也陷入財務危機中。

因此對於家庭債務問題，何英翰建議，要與家人建立共識，並從以下步驟來解決：

步驟 1》了解債務全貌

若債務的項目多而複雜，應先條列出各項債務的條件，例如還款利率、每期最低應繳額、每期繳費日，以及違約金與手續費等規定。在掌握整體負債後，為避免債務再擴大，務必先做到以下 2 件事：

①整合債務：對於利率高的債務，主動與債權方協商「整合債務」，坦誠溝通目前家庭的償債能力，爭取降低還款利率，以減輕負債壓力。

②持續還款：要維持每期都還款，至少依每期的最低應繳金額、繳費期限還款，以避免產生違約金、手續費等支出。

接著，再就家庭的收支、財務狀況，來規畫還債方案，管控資金的分配，才不至於出現挖東牆補西牆的窘境。

步驟 2》追蹤債務紀錄

何英翰表示，在還款過程中，一定要做好債務紀錄的追蹤。他建議，可利用 Excel 計算每期貸款金額、餘額、利息，以及目前已還款金額等項目。

對於還款，首要原則是，從「期數短」的債務先行還清，一來減少債務項目，二來容易達成，可以建立還債信心，並強化還款動力和執行力。

步驟 3》家庭收支管理

關於還債的資金安排，何英翰建議，可利用「理財金三角」的概念來分配，原則上可分 3 項：①年收入 60% 支付日常生活花費；②30% 用來儲蓄、投資理財或理債；③10% 為風險管理（例如保費）。實務上可就個人和家庭需要調整。

若以 Penny 為例，她生活花費有時較低，就可以將第 1 項多出來的部分挪到第 2 項；但債務支出占年收入比率最高不要超過 40%～50%。例如，Penny 的全年薪水加年終獎金為 62 萬元，因此，她要將每年負擔的債務上限控制在 24 萬 8,000 元～31 萬元。

在做好資金安排後，接著要搭配收支管理。何英翰建議將家庭收入分流成 4 個帳戶管理，①固定開銷帳戶：用以支付房租、各類帳單，以及還債的金額等；②生活開銷帳戶：用在飲食、治裝、家庭娛樂等花費；③儲蓄帳戶：只進不出，至少要有 6 個月～1 年的家用支出作緊急預備金，無緊急狀況盡可能不動用；④投資帳戶：從儲蓄帳戶多出來的錢，轉至此帳戶作投資用途。

何英翰認為，雖然 Penny 儲蓄率高，但若直接將每月存下的錢用來還債，並不是最好的安排。因 Penny 的母親有正職收入，每月也按時還款，本利約 1 萬 5,000 元；而 Penny 因有購屋計畫、緊急預備金不足的問題，何英翰建議 Penny 再提高每月儲蓄率，3 年後可望存到購屋自備款，而若挑選到合意且可負擔每月房貸的房子後，可減輕母親的房租支出負擔，而能增加還債的金額和速度，讓 Penny 的理債和購屋計畫都將能夠達標。

來源：《Smart 智富》 2018 年 1 月

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